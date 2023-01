Derrick White en vert et contre tout

« Tu as essayé de faire quoi mec ? » Leçon de « trashtalking » en règle de la part de Derrick White en direction de Spencer Dinwiddie. Ce dernier venait de passer en dribble le joueur des Celtics avant de s’élever pour dunker avec force à une main. « Je ne vais pas mentir, je me suis dit que ça sentait mauvais », avoue Robert Williams, quand Marcus Smart s’est dit sur le moment : « Oh non, ne saute pas D-White. »

Derrick White (1m93) a finalement sauté et il a bien fait. Le « poster dunk » imaginé n’a pas eu lieu et l’arrière a signé un contre d’une propreté absolue. L’ancien joueur des Spurs a signé ce geste sur le parquet des Mavs au début de l’année, au cœur d’une série de neuf matchs consécutifs avec au moins une action de ce genre.

Avec un peu moins d’un contre par rencontre, il confirme son statut, parmi les meilleurs arrières de la ligue dans cette catégorie. Seul Shai Gilgeous-Alexander (1m98), plus grand de quelques centimètres, fait mieux que lui avec 1.1 contre par match tandis que Kyrie Irving complète le podium.

L’exemple Dwyane Wade

Pour ce qui est du « block percentage » (pourcentage de tentatives de tirs à 2-points bloquées par le joueur lorsqu’il est en jeu) en revanche, Derrick White devance de peu le joueur du Thunder avec un peu moins de 3%. Un pourcentage supérieur à ceux de… Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Draymond Green ou Al Horford.

Le 29e choix de la Draft 2017 s’inscrit dans la lignée des rares joueurs d’1m93 ou moins capables de tourner à au moins un contre par rencontre. Dennis Johnson y est parvenu à deux reprises avec les Sonics à la fin des années 1970, tandis que Dwyane Wade s’était imposé comme une référence en la matière avec plus de six occurrences.

« Dwyane Wade est probablement le meilleur de tous les temps mais Danny (Green) était aussi très bon. Ce n’est pas un athlète hors norme ou quoi que ce soit, mais il avait juste un bon timing et un bon positionnement. Et j’ai appris de ça », livre Derrick White à The Athletic, en parlant de son ex-coéquipier aux Spurs.

Les deux hommes n’ont évolué ensemble qu’une année, lors de la saison 2017/18, mais c’était l’époque où Danny Green affichait sa meilleure moyenne en carrière (1.1) dans le domaine. Depuis, sous l’influence de son ancien partenaire de jeu, Derrick White dit « essayer de faire comprendre aux gens » qu’il est un contreur.

Faire le mort

Ce message commence à bien rentrer dans les têtes à Boston. Son coach Joe Mazzulla avait par exemple été marqué par sa défense lors de la dernière finale de conférence, face au Heat, avec sept contres en six matchs joués et un impact important sur le shooteur Max Strus. « Pour en revenir à cette série face à Miami, il a fait du super boulot pour se déplacer et passer à travers les écrans sur non-porteur », se souvient son coach.

Marcus Smart pense toutefois que sa réputation n’a pas encore fait le tour de la ligue : « Quand les gars le dépassent, on n’imagine pas Derrick White comme un gars qui va exploser au cercle et contrer par derrière, en ‘chase down’. Il sort de nulle part et vous surprend. D’une certaine façon, il fait le mort. Il vous appâte pour pouvoir contrer le tir. » Le meneur apprécie le fait que son coéquipier, comme d’autres arrières peuvent le faire, ne se contente pas de « lâcher » son attaquant en partant du principe qu’un « grand va nettoyer pour [lui] ».

« Sa capacité à revenir et à tenir bon face à un joueur de n’importe quelle taille, de l’arrière au pivot, est incroyable », qualifie Robert Williams, le meilleur contreur de l’équipe, avant d’ajouter : « Pour être franc, je ne sais pas si je pourrais contrer des tirs si je faisais 1m93, j’ai besoin de ma taille. » Pas Derrick White.