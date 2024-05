Les Grizzlies humilient les Suns pour un 10e succès de suite !

À la grande surprise des fans de Memphis, ce sont les Suns qui débutent bien la partie avec un Mikal Bridges bien en jambes qui permet aux siens de prendre rapidement sept points d’avance (11-4).

Après un début de match plutôt timide, Memphis se réveille par l’intermédiaire de Ja Morant et de Desmond Bane. Un duo qui permet aux Grizzlies de recoller au score puis de prendre les devants (22-17). Les Suns répondent instantanément par un 14-0. Phoenix conclut le premier quart-temps avec 7 points d’avance (36-29).

Sous l’impulsion de Jaren Jackson Jr, les Grizzlies entament très bien le second quart-temps pour revenir à un petit point (39-38). Après un temps de repos sur le banc, le retour de Ja Morant sur le parquet transcende l’attaque de Memphis. Ce dernier enchaine trois bombinettes à 3-points pour permettre aux Grizzlies de reprendre l’avantage (64-58). Memphis mène 68-65 à la pause.

Dans le troisième quart-temps, Memphis accélère la cadence et fait petit à petit son trou jusqu’à prendre 15 points d’avance (89-74). En face la seule étincelle des Suns se nomme Mikal Bridges qui, tant bien que mal, fait tout pour garder son équipe dans le match. Mais Memphis est beaucoup trop fort, les hommes de Taylor Jenkins déroulent et l’écart monte au-dessus des 20 points (100-79). Le dernier quart-temps n’est rien d’autre qu’un long « garbage time », et Memphis s’impose facilement 136-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 10 sur 10 pour Memphis. Les Grizzlies ont remporté leur dixième victoire consécutive, égalant la deuxième meilleure marque de l’histoire de la franchise. Une série de victoires impressionnante qui montre la force collective de l’équipe et leur capacité à empiler les succès. Les Grizzlies ne cèdent rien aux Nuggets, et les deux formations, à égalité, ont fait le break dans la conférence Ouest.

– Phoenix sort de la zone du « play-in ». Les Suns dégringolent au classement avec cette 12e défaite sur les 14 derniers matchs. Une série négative qui les voit sortir de la zone du « play-in ». Sans Chris Paul, ni Devin Booker, l’équipe est en perdition.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Très bon match de sa part, avec notamment de l’adresse à 29 points à 11/20 au tir dont 5/8 à 3-points mais aussi 7 passes décisives.

✅ Desmond Bane. Il a eu le poignet très chaud dès le début et il n’a jamais refroidi au point de frôler la perfection : 28 points à 10/12 au tir dont 3/4 à 3-points !

✅ Jaren Jackson Jr. Même s’il n’a pas été adroit, il a eu un impact sur le match comme à son habitude avec 18 points, 8 rebonds mais surtout le meilleur +/- du match avec un +30 !

✅ Mikal Bridges. Il a maintenu les siens dans le match jusqu’au début du 3e quart-temps.

⛔️ Landry Shamet. À 2/9 au tir dont 1/6 à 3-points, l’ancien shooteur des Clippers souffre de la comparaison avec Desmond Bane.

LA SUITE

Memphis (30-13) : réception des Cavaliers dans la nuit de mercredi à jeudi (2h).

Phoenix (21-24) : réception des Nets dans la nuit de jeudi à vendredi (4h).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.