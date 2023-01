Darius Garland et Jarrett Allen montrent la voie face aux Pelicans

Après un « road trip » moyen à l’Ouest, les Cavs reprennent leurs bonnes habitudes à domicile, où ils sont habitués à briller cette saison. Il leur fallu une bonne mi-temps pour se mettre en route face à des Pelicans qui ont longtemps fait la course en tête, avant de céder dans le dernier quart-temps.

Si les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score équilibré (47-50), à l’instar de leur bilan respectif, les Pelicans ont tout de même fait la meilleure impression pour démarrer. Porté par un Jonas Valanciunas confortable en attaque face à la paire Allen – Mobley d’en face, et malgré un CJ McCollum à la peine avec son tir (huit tirs manqués de suite en première période…), les visiteurs ont régulièrement compté dix points d’avance dans le second quart-temps.

Il a fallu le retour des titulaires des Cavs, après un passage globalement compliqué de leurs remplaçants, pour que l’attaque de Cleveland retrouve un peu de sa superbe face à la défense et aux mains actives d’en face. Les locaux ont affiché de biens meilleures intentions après la pause. Avec un Darius Garland en mode distributeur automatique de bons ballons et la paire Allen – Mobley très productive sous le cercle, les Cavs ont recollé un peu plus au score. Mais CJ McCollum s’est aussi réveillé en face pour permettre à NOLA de garder une courte tête (78-81).

Courte avance et de courte durée car Cleveland va signer un 20-4 à cheval sur les deux quart-temps. Et ce sont Allen, intenable au rebond, et Garland, insaisissable ballon en main à proximité du cercle et bien dans son tir extérieur, qui ont fait le plus de mal à NOLA. CJ McCollum a bien tenté de continuer à se défaire de la défense collante d’Isaac Okoro, opportuniste en attaque pour finir (malgré un dunk manqué ligne de fond), les Pelicans ont fini beaucoup trop court.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les limites du « small ball » des Pelicans. Willie Green est resté fidèle à son cinq du moment, puisque Zion Williamson est toujours sur la touche, en laissant Jonas Valanciunas un peu seul dans la raquette des Pelicans. Ce choix a fonctionné une mi-temps tant le pivot a dominé offensivement. Mais lorsque Garland a commencé à alimenter Allen sous le cercle, « JV » s’est montré dépassé. À la peine pour contenir le pivot adverse, le Lituanien a surtout été peu soutenu en matière de rebond. Cela s’est particulièrement vérifié dans le dernier quart-temps. À l’arrivée, 15 rebonds de plus captés par les Cavs, et 12 points de plus inscrits dans la raquette des Pels.

– Donovan Mitchell diminué. Personne ne sera surpris par la petite ligne de statistique du meilleur marqueur de l’équipe – 11 points, deuxième plus faible total de la saison – et son faible de temps de jeu. Celui-ci a souffert d’une douleur à l’aine et a dû quitter ses partenaires avant la fin du troisième quart-temps. Il est resté de longues minutes dans son vestiaire avant de revenir encourager les Cavs dans la dernière période.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland et Jarrett Allen. Le faible 9/22 aux tirs du premier est lié à sa médiocre première mi-temps. Il s’est complètement réveillé dans la seconde, tant au « scoring » qu’à la création. Avec tant de bons ballons distribués dans la raquette, pour ses intérieurs, et si peu de ballons perdus. Il a ensuite aligné les paniers primés, pas toujours simples, dans le dernier quart-temps. Sa montée en puissance a eu un effet favorable sur le « scoring » d’Allen qui n’a toutefois eu besoin de personne pour collectionner les rebonds décisifs sur la fin.

✅ ⛔ CJ McCollum et Jonas Valanciunas. Le premier s’est réveillé après la pause mais a souffert face à la défense d’Okoro. Il a d’ailleurs pris une technique à la fin, pensant avoir été victime d’une faute du joueur d’en face. Le second a été impérial offensivement en première mi-temps mais a eu beaucoup de mal à protéger le cercle dans la seconde.

⛔ Les bancs respectifs. À l’exception notable de Jose Alvarado, les remplaçants ont apporté peu de positif dans le jeu dans l’ensemble. À l’instar d’un Kevin Love qui a certes capté des rebonds mais a eu trop de mal pour convertir (1/7).

LA SUITE

Cavaliers (28-17) : déplacement à Memphis, mercredi.

Pelicans (26-18) : réception du Heat, mercredi.