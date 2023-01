À l’usure, Jrue Holiday et les Bucks disposent des Pacers

En l’absence de Giannis Antetokounmpo (et toujours Khris Middleton), les Bucks avaient besoin que Jrue Holiday sorte le grand jeu pour mettre fin à leur série de deux défaites consécutives. Bonne nouvelle : le meneur a répondu présent —et pas qu’un peu—, compilant 35 points et 11 passes décisives pour dominer les Pacers dans un match particulièrement offensif (132-119).

Ce fut pourtant tout sauf simple pour les joueurs de Milwaukee, d’abord pris à la gorge et écrasés par leurs homologues de l’Indiana, avant de progressivement reprendre leurs esprits pour réaliser une deuxième mi-temps de feu. Malgré les efforts de Myles Turner (30 points, 8 rebonds, 4 contres) et TJ McConnell (29 points, 9 passes, 5 rebonds, 3 interceptions), incapables d’empêcher le quatrième revers de rang de leur équipe, toujours privée de Tyrese Haliburton.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Jrue Holiday au four et au moulin. Propulsé patron des Bucks depuis que Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ne sont plus là, le meneur a assumé son statut ce soir. Intenable et très propre durant toute la soirée, aussi bien de loin que de près ou qu’à mi-distance et dans la gestion du ballon, il a longtemps maintenu en vie les siens en première mi-temps, avant de peu à peu permettre à Milwaukee de prendre la mesure des Pacers en seconde période. Dans absolument tous les bons coups, Holiday s’est aussi montré impérial dans le dernier quart-temps pour enfoncer puis repousser cette vaillante équipe d’Indiana.

— Milwaukee a laissé passer l’orage. Que ce fut compliqué, et même mal embarqué, pour les Bucks en première mi-temps. Plombés par une défense aux abonnés absents et incapables de suivre le rythme up-tempo pratiqué par Indiana, ils ont explosé au tableau d’affichage, pour se retrouver menés de 13 points. TJ McConnell, Myles Turner, Buddy Hield, Bennedict Mathurin… Ils étaient plusieurs côté Pacers à cartonner et se régaler. Mais l’insolente adresse des hommes de Rick Carlisle a fini par retomber après la pause et les protégés de Mike Budenholzer se sont remis les idées en place, dans le sillage d’un super Jrue Holiday.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Portis/Lopez. On aurait pu citer les apports de Grayson Allen ou Jordan Nwora, voire même de George Hill ou Pat Connaughton, mais on retiendra avant tout la perf’ de la raquette des Bucks. À eux deux, Bobby Portis (21 points, 11 rebonds) et Brook Lopez (19 points, 6 rebonds) ont ainsi compensé de fort belle manière l’absence de Giannis Antetokounmpo pour seconder parfaitement Jrue Holiday. En particulier en première mi-temps, quand Milwaukee était dans le dur et s’en remettait à sa triplette Holiday — Portis — Lopez pour rester à distance raisonnable des Pacers.

✅ TJ McConnell et Myles Turner. En voilà deux qui ont longtemps profité des largesses défensives des Bucks pour soigner leurs statistiques individuelles. Ensemble, et notamment en première mi-temps, McConnell et Turner n’ont ainsi pas manqué de sanctionner les moindres erreurs de leurs hôtes, à coup de paniers à 3-pts et près du cercle. Une véritable démonstration offensive de la part des deux hommes, même si leur influence sur le jeu des Pacers s’est réduite au fil des minutes. Surtout pour le meneur, parfait avant la pause (25 points et 6 passes, à 9/9 aux tirs !), mais très discret après, alors que le pivot surnageait par la suite.

⛔ Les défenses. On peut dire que les deux équipes avaient décidé de ne pas trop se fouler défensivement : 251 points, 61 passes décisives et 42 paniers à 3-pts en cumulé, ou encore des pourcentages de réussite au-dessus des 50%… Une spectaculaire orgie offensive, qui a permis à Jrue Holiday ou TJ McConnell de réussir leur meilleure perf’ de la saison, alors que Myles Turner, Brook Lopez, Bobby Portis ou encore Grayson Allen, Jordan Nwora, Buddy Hield et George Hill ont aussi brillé par moments dans cette rencontre. De leur côté, Mike Budenholzer et Rick Carlisle n’ont pas franchement dû apprécier ce qu’ils ont vu de leurs joueurs…

LA SUITE

Milwaukee (28-16) : back-to-back contre Toronto, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).

Indiana (23-22) : déplacement à Oklahoma City, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).