Les bonnes nouvelles se font rares côté Suns, empêtrés dans une série noire de 11 défaites en 13 rencontres… Le positif est que Monty Williams va bientôt récupérer un titulaire, en la personne de Cam Johnson. « J’avance au jour le jour mais j’ai hâte de revenir bientôt, très bientôt », livre l’ailier-fort interrogé par l’Arizona Republic.

Auteur d’un solide début de saison à 15 points de moyenne (46% aux tirs dont 44% de loin) sur ses sept premiers matchs, l’intérieur a été victime d’une déchirure au niveau du ménisque lors de sa huitième sortie, début novembre, le privant depuis de 36 rencontres avec les Suns.

D’où sa soif débordante de retrouver les parquets. Il se dit, en répétant, « hyper impatient, hyper impatient » de rejouer. « Quand tu es sur la touche pendant un moment et que tu sais que tu vas y rester un moment, tu apprécies beaucoup plus ce que tu fais. C’est un peu le bon côté de la chose. Tu chéris un peu plus ce que tu aimes faire quand tu en es privé pour un certain nombre de semaines », juge le 11e choix de la Draft 2019, à propos de sa passion pour le jeu.

Celle-ci s’exerce aujourd’hui par d’autres biais, à l’entraînement, au cours d’une longue période de réadaptation au contact des assistants de Monty Williams, Jarrett Jack, Brian Randle ou Michael Ruffin.

Cam Johnson assure avoir senti un déclic par rapport à son genou il y a deux semaines. « J’ai vraiment commencé à me dire : ‘OK, ça s’additionne au reste. Je n’essaie plus seulement de redresser ma jambe ou de la plier complètement. Je cours. Je coupe. Je change de direction. Je saute.’ Donc je me sens plutôt bien par rapport à ça. »

Pas suffisant bien néanmoins pour avoir une date précise de retour. « Qu’est-ce qu’on a lundi ? Memphis ? Probablement pas Memphis, mais peu de temps après. Peu de temps après », promet l’ailier-fort, en citant le déplacement de ce soir sur le parquet des Grizzlies.

Son retour ne pourra faire que du bien à une équipe des Suns qui compte sur sa liste actuelle de blessés Chris Paul, Devin Booker, Cameron Payne ou Landry Shamet. Sans compter le mis de côté Jae Crowder, dont Cam Johnson a pris la place dans le cinq majeur. En conséquence, ils n’arrêtent pas de perdre et sont passés du sommet de l’Ouest début décembre à… leur 12e place actuelle.

« J’observe le rythme sur lequel ils jouent, la façon dont ils se partagent le ballon et jouent en ‘Point-5’ (ndlr : 0,5 seconde pour prendre une décision et faire quelque chose) dont on parle : c’est quelque chose que j’ai hâte d’intégrer et de faire avec eux », termine Cam Johnson sur une note plus positive.