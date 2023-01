Enigmatique, Jae Crowder assure qu’il a le soutien de ses coéquipiers

Pendant que les Suns coulent à pic avec huit défaites sur les dix derniers matches, Jae Crowder s’entraîne dans son coin du côté d’Atlanta. Mis à l’écart du groupe, l’ailier serait pourtant d’un grand secours puisque l’équipe évolue sans Chris Paul, Devin Booker, Cameron Johnson ou encore Cameron Payne.

« C’est l’un de nos leaders » confirme Mikal Bridges. « Je lui ai envoyé un SMS il n’y a pas si longtemps, et je lui ai dit combien il me manquait. C’est mon pote. C’est la NBA. Ça arrive… Je sais qu’il veut être là, mais c’est la NBA… C’est comme ça que ça se passe… C’est ma cinquième année en NBA, et je comprends comment on peut en arriver là. Il faut se protéger parfois. On aimerait qu’il soit là, mais on le comprend. »

Un coup bas

On ne sait pas à quoi Mikal Bridges fait référence lorsqu’il parle de « se protéger« , mais il y a beaucoup de non-dits dans ce divorce entre les Suns et leur ailier. La preuve avec les déclarations de Jae Crowder au Bleacher Report.

« J’ai parlé à tous ceux avec qui j’ai joué dans cette équipe et ils ont tous souligné combien [je] leur manquais et qu’ils respectaient ma décision. Je leur suis reconnaissant de leur compréhension », explique-t-il. « Cette décision de me pousser vers la sortie (?!) a été un coup bas non seulement pour moi mais aussi pour mes coéquipiers, comme vous pouvez le constater en discutant avec eux ou moi, et des discussions que nous avons eues en off. »

Une chose est sûre, Jae Crowder est déterminé à reprendre le fil de sa carrière et à prouver que les Suns ont eu tort de vouloir faire de lui un 6e homme, ce qui semble avoir acté le divorce.

« Je continuerai à me préparer au quotidien jusqu’à ce qu’on fasse appel à moi, et à être un leader sur le terrain, dans les vestiaires et en dehors. Je suis reconnaissant à mes coéquipiers d’avoir apprécié mon leadership. Je suis déconcerté et blessé que mes entraîneurs n’aient pas apprécié ce que j’apportais à notre équipe et à notre franchise. Et cela n’a rien à voir avec des divergences financières ou contractuelles » conclut ainsi l’ailier.