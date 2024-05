Mike Conley dans le viseur des Clippers ?

Alors qu’on pensait que le Jazz allait s’en séparer, Mike Conley est toujours à la mène du Jazz cette saison. Avec Jordan Clarkson, il est le seul cadre à avoir survécu à la grande lessive, mais rien ne dit qu’il finira la saison à Utah.

Selon Marc Stein, les Clippers le suivraient de près, et ce n’est pas une surprise. La franchise a un vrai souci à la mène puisque Reggie Jackson a été envoyé au bout du banc, et ce n’est pas le rôle premier de son successeur, Terance Mann. Pour ne rien arranger, John Wall s’est blessé sur un dunk, et on ne le reverra qu’en février.

Selon notre confrère, les Clippers auraient deux priorités d’ici la fin de la période des transferts : trouver une doublure à Ivica Zubac, et donc se renforcer sur le poste 1. Sur le plan contractuel, Mike Conley dispose d’une dernière année de contrat à 24.4 millions de dollars, mais elle n’est pas totalement garantie.

Voilà qui peut intéresser d’éventuelles franchises, et notamment les Clippers où Tyronn Lue l’apprécie beaucoup.

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 Total 1101 32 43.9 38.7 82.3 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.