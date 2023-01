Une collaboration avec Xbox pour la D.O.N. Issue 4

Les consoles de jeux et plus globalement l’univers des jeux vidéo et les équipementiers sportifs se réunissent régulièrement autour de différents projets. Cette D.O.N. Issue 4 version Xbox en est un de plus qui trouvera sans doute son public, à l’image de la PG 5 x PS5 ou de la plus récente Shaq Attaq « Street Fighter ».

Le modèle de la chaussure signature de Donovan Mitchell se distingue par une tige noire avec les trois bandes en rouge à l’avant de la chaussure droite et en bleu à l’avant de la gauche. Sur la languette de la chaussure droite, le logo « Spida » apparaît en jaune. Sur celle de gauche, c’est le logo Xbox qui ressort en vert.

On retrouve ainsi les quatre couleurs qui correspondent aux boutons principaux de la manette, avec en plus une étiquette Xbox sur la partie extérieure du talon.

La D.O.N. Issue 4 pourrait sortir dans les semaines à venir.

(Via NiceKicks)

—

