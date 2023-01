Le trio Vincent-Adebayo-Oladipo donne une leçon aux Bucks

À moins d’un affrontement en playoffs, les Bucks ne gagneront pas sur le parquet du Heat cette saison. Deux jours après leur victoire face au même adversaire, dans la même salle, les Floridiens ont remis cela avec une victoire autrement plus autoritaire au cœur d’une avalanche de forfaits (Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Tyler Herro, Kyle Lowry…).

Voulant surfer sur sa bonne dynamique à domicile – quatre victoires sur leurs cinq derniers à domicile – le Heat a réalisé une meilleure entrée en matière. Avec un Gabe Vincent déjà adroit de loin et un Jimmy Butler à l’aise à proximité du cercle, les locaux ont viré en tête après un premier quart-temps (28-20) marqué par la maladresse longue distance de l’équipe adverse (3/13 pour démarrer).

Cette première tendance s’est confirmée dans les minutes suivantes avec une défense en zone des Floridiens gênante pour des Bucks toujours très à la peine derrière la ligne à 3-points. Tout l’inverse d’un Gabe Vincent tellement en confiance avec son tir qu’il a commencé à envoyer derrière l’arc en première intention en transition. De quoi, pour le Heat, rentrer au vestiaire confortablement (53-45).

Les visiteurs sont revenus pour afficher un tout autre visage avec une attaque bien plus en rythme et une défense (merci Brook Lopez) dissuasive. Jrue Holiday a affiché son agressivité au cercle et il a suffisamment inspiré ses coéquipiers pour les voir sanctionner de loin. Après un tir primé de Joe Ingles, Milwaukee revenait à une possession avant de finir relégués à six points après 36 minutes (77-71).

Certains pouvaient alors imaginer les visiteurs reprendre le dessus. C’était sans compter sur un gros passage combiné de Victor Oladipo et Bam Adebayo qui ont permis aux Floridiens de signer une séquence fatale aux visiteurs – un 11-0 – pour s’envoler au score (95-79). Jrue Holiday multipliant les ballons perdus, les Bucks n’ont pas su répondre. Quelques tirs à 3-points ont bien fait espérer les hommes de Mike Budenholzer, sauf que les multiples « pick-and-roll » dont a bénéficié Bam Adebayo ont permis à Miami de s’imposer sans difficulté.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Opposition de style. Milwaukee n’a shooté qu’à 40% de réussite dans l’ensemble, mais a affiché le même pourcentage de réussite derrière la ligne à 3-points. Le tout en prenant… deux fois plus de tirs à 3-points que leurs adversaires. Pas maladroits de loin, les Floridiens ont préféré insister dans la raquette, avec Bam Adebayo, pour finir la rencontre en force. Résultat, des écarts conséquents en leur faveur au rebond (51-32) et surtout au nombre de points inscrits à l’intérieur (54-26).

– La zone du Heat. Les mauvais passages des Bucks en attaque ont globalement coïncidé avec les passages en zone du Heat. À l’inverse, lorsque les locaux ont repris la défense en homme à homme, Jrue Holiday a commencé à reprendre le dessus. Ce phénomène-ci a été limité dans le temps.

– Jimmy Butler n’a pas joué du dernier quart-temps. Un luxe pour Erik Spoelstra, qui s’est appuyé sur une courte rotation à huit joueurs. Victor Oladipo était si bien dans le rythme que le coach a préféré reposer son joueur vedette pour l’ensemble du dernier quart-temps. La configuration du match lui a donné raison. Et Butler sera sans doute le dernier à s’en offusquer après la rencontre…

TOPS/FLOPS

✅ Gabe Vincent – Victor Oladipo – Bam Adebayo. Le premier, qui sortait déjà de son record en carrière avec 28 unités (face aux Bucks), a été étincelant de confiance et d’adresse en première période. Il est le premier joueur non-drafté depuis Jeremy Lin à signer au moins 25 points et 5 interceptions dans le même match. Une présence de tous les instants. Les deux autres ont surtout brillé dans le dernier quart-temps, Oladipo se montrant autant essentiel en attaque qu’en défense. Le pivot a profité de bon nombre de ses ballons – dont une passe dans le dos – pour finir au cercle dans un « money time » qui n’en était plus vraiment un.

⛔ Quel leader chez les Bucks ? Six Bucks ont certes atteint ou dépassé la barre des 10 points mais aucun n’a donné l’impression de vouloir prendre le match à son compte. Jrue Holiday, auteur de 24 points et 11 passes lors du précédent opus, aurait pu être cet homme. Mais il a perdu trois ballons clés au cœur de ce fameux 11-0 encaissé dans le quatrième quart-temps…

LA SUITE

Heat (24-20) : déplacement à Atlanta, lundi.

Bucks (27-16) : réception des Pacers, lundi.