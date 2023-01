Anthony Gill, l’invité inattendu des Wizards

Si DeMar DeRozan était absent du côté de Chicago, Washington a également dû faire sans plusieurs joueurs clés. L’équipe dirigée par Wes Unseld Jr. a dû gérer les absences des deux meilleurs marqueurs de l’équipe, Bradley Beal et Kristaps Porzingis, mais également celle de Daniel Gafford.

C’est donc Kyle Kuzma qui a pris les choses en main. Alors que le score était de 97 partout, ce dernier a profité d’un écran de Taj Gibson pour se débarrasser de la défense d’Alex Caruso avant de réussir un tir à 3-points « clutch », laissant 5,7 secondes sur l’horloge. Un panier décisif qui donnera la victoire aux Wizards 100 à 97.

« Quand on est un compétiteur, tout le monde rêve de ce moment » a assuré le coach des Wizards. « Nous l’avons vu faire ce type d’actions depuis qu’il est arrivé ici. Il joue avec un certain niveau de confiance ».

C’est d’ailleurs une victoire courageuse des Wizards, qui étaient menés de 13 points à la mi-temps. Chicago a ainsi eu le contrôle de la rencontre pendant une bonne partie du match mais Washington s’est ressaisi en infligeant un 41-21 à Chicago dans le troisième quart-temps, grâce notamment à 15 points de Monte Morris.

« Nous avons juste joué sur un meilleur rythme » a expliqué Wes Unseld Jr sur le 3e quart-temps de ses joueurs. « On a fait quelques stops, joué en transition. Nous étions juste un peu plus énergétiques, nous avons joué un peu plus fort des deux côtés du terrain ».

Anthony Gill, la surprise du chef

Avec les absences de Kristaps Porzingis et de Daniel Gafford, Washington a perdu en taille et avait donc besoin d’un autre joueur pour épauler Taj Gibson dans le secteur intérieur. Le choix s’est donc porté sur Anthony Gill, joueur non-drafté en 2016, passé en Europe par le Khimki Moscou avant de faire ses débuts en NBA fin 2020. Et il a parfaitement saisi l’occasion qui s’offrait à lui en réalisant un match sérieux et appliqué, avec 18 points à 7/11 au tir.

« C’est drôle parce que tout le monde dit : ‘De toute évidence, tu savais que tu allais beaucoup jouer’ » a lancé Anthony Gill. « Je n’en avais aucune idée. Je ne sais jamais quand je vais entrer dans le jeu. Nous n’avons pas su que ces gars ne joueraient pas avant une certaine heure aujourd’hui. Donc ce n’était pas comme si je devais me réveiller le matin et me préparer pour de nombreuses minutes. Toute cette préparation se fait des jours avant, voire des semaines et des mois avant. Mon rôle, c’est d’être prêt à prendre le relais quand quelqu’un se blesse. Vous ne pouvez pas prédire quel gars va se blesser. Donc il faut juste être prêt ».