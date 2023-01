RJ Barrett de retour, Evan Fournier retourne au bout du banc des Knicks

Après six matchs manqués pour une blessure au doigt, RJ Barrett a fait son retour lors de la victoire des Knicks face aux Pacers (119-113). Un retour de poids pour les hommes de Tom Thibodeau.

Pour son retour, le Canadien n’a pas été ménagé : 41 minutes. Si son match a été satisfaisant en terme de volume de jeu apporté, l’efficacité n’était pas encore présente : 27 points à 9/23 mais 8 rebonds et 4 passes décisives.

« J’ai juste fait ce que j’ai pu » a dans la foulée assuré RJ Barrett. « J’essayais d’être agressif. J’ai travaillé, je ne me suis pas contenté de rester sur le banc. Je voulais juste trouver une sorte de rythme. Je suis prêt à tout donner et à vivre avec les résultats ».

Un effort apprécié par son coach. Quand on demande à Tom Thibodeau ce qu’il a manqué le plus aux Knicks dans ce qu’apporte RJ Barrett, la réponse du coach illustre l’importance de ce dernier au sein de l’équipe.

« Juste l’ensemble. La polyvalence, la capacité à marquer, à descendre, à entrer dans la peinture, à créer, une bonne taille, un ailier défensif » a ainsi énuméré Tom Thibodeau.

Après avoir été mis au placard, Evan Fournier avait réintégré la rotation des Knicks sur les derniers matchs. Mais hier soir, il a subi les conséquences du retour de RJ Barrett, récoltant son premier « DNP » depuis le 27 décembre.

Une situation de plus en plus délicate pour le Français qui n’entre clairement plus dans les plans de Tom Thibodeau. Il est désormais compliqué d’imaginer un avenir d’Evan Fournier avec le maillot des Knicks sur les épaules. Et si une bonne offre se présente, il est clair que New York la saisira d’ici la « trade deadline » du 9 février.