Une défaite mais de bonnes sensations pour la reprise de Stephen Curry

Il s’en est fallu de peu pour qu’il endosse à nouveau le costume de héros dès son premier match de retour. Portant une protection sur tout le bras gauche suite à sa blessure à l’épaule, Stephen Curry a en effet planté 16 de ses 24 points dans le dernier quart-temps pour essayer de ramener les Warriors d’un déficit de 27 points.

Les locaux sont revenus à -6 à un peu plus d’une minute de la fin suite à une interception du meneur suivi d’un service pour le 3-points de Jordan Poole, mais les Suns ont tenu jusqu’au bout, s’imposant 125-113 à l’arrivée.

« Stephen m’a semblé très bien en deuxième mi-temps. Il a retrouvé ses jambes. Il a eu l’air de bien sentir le jeu à nouveau. Ça prend du temps quand on revient de ce genre d’absence, mais j’ai trouvé qu’il avait retrouvé un peu de ça en deuxième mi-temps », a déclaré Steve Kerr après la rencontre.

Il n’aura donc manqué que la victoire pour que la soirée soit parfaite dans les rangs des Warriors, de retour à un bilan négatif (20v-21d) mais qui ont retrouvé cette nuit leur premier élément capable de faire la différence.

« Je me suis senti plus fort au fil du match »

D’autant que les premières impressions ont été positives, alors que son retour initial était prévu pour ce vendredi à San Antonio. Comme pour Andrew Wiggins ou Andre Iguodala, l’objectif est désormais de monter en puissance.

« Après quatre semaines d’absence, on ne sait jamais à quel point tu vas te sentir rouillé au début, et à quelle vitesse tu vas retrouver le rythme du jeu et la façon dont l’adversaire joue. Je me sentais bien en premier quart-temps, simplement à courir avec mes gars, ressentir à nouveau l’énergie de la salle », a-t-il glissé. « J’ai eu un peu plus de mal en deuxième et troisième quart-temps. Mais je me suis senti plus fort au fil du match, ce qui est génial, de voir comment le corps répond alors que le road-trip arrive et que je vais devoir faire en sorte de retrouver le niveau d’endurance qui était le mien avant la blessure ».

Sa protection au bras gauche lui assure « du soutien » et lui permet de garder ses muscles au chaud. « Ça fait bizarre mais c’est celle qui m’apportait le meilleur soutien et les meilleures sensations dans le jeu ». Sa présence rappelle aussi qu’il n’en a pas encore complètement terminé avec la rééducation, et qu’il n’évolue pas encore à 100%.

« À chaque fois que tu reviens d’une blessure, l’important n’est pas vraiment de savoir si tu le sens encore, mais plutôt si tu y penses ou pas en match. Ce n’est pas très important de savoir si je le ressens, mais plutôt lorsque je joue, si j’y pense ou pas. De ce point de vue, c’est positif. J’espère que ça va continuer comme ça avec le travail que je vais effectuer entre les matchs pour la renforcer », a-t-il ainsi ajouté.