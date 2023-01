Donovan Mitchell s’est senti « très à l’aise » et n’a rien trouvé de « bizarre ». Plus de quatre mois après son transfert, l’arrière des Cavs effectuait son premier retour sur son ancien parquet du Jazz. Un retour marqué par une vidéo hommage diffusée sur l’écran géant, avant même l’introduction des joueurs de l’Ohio, et par de chaleureux applaudissements du public local.

En amont de cette rencontre, le joueur se demandait de quoi serait fait cet accueil. Ovations ou huées ? « J’étais préparé aux deux, j’ai eu beaucoup de temps pour m’y préparer. Je ne savais pas à quoi m’attendre pour être franc », assure-t-il. « Je n’ai entendu que des applaudissements, c’est comme ça que ça devait se passer. Je suis heureux de voir Donovan recevoir l’accueil qu’il mérite », apprécie Will Hardy.

Avant de faire l’objet de cet accueil qu’il qualifie de « phénoménal », le joueur des Cavs a eu une drôle de sensation au moment de traverser le tunnel des joueurs.

« La dernière fois que je suis passé par là, ironiquement, on a perdu. C’est se rappeler le Game 6 face à OKC (en 2018), le Game 5 face aux Clippers où on perd (en 2021)… Mais aussi le soir où j’ai mis 46 points, les records en carrière, de grosses victoires… […] J’ai fait, on a fait beaucoup de bonnes choses ici. Pas seulement moi, Mike (Conley), Royce (O’Neale), JC (Jordan Clarkson), Rudy (Gobert), Joe (Ingles)… C’est facile de pointer du doigt le négatif mais on a fait beaucoup de bien sur et en-dehors du terrain. »

Sa mère et sa soeur présentes

Sur le terrain cette nuit, l’arrière a fait beaucoup de mal à son ancienne équipe. Après avoir démarré très fort derrière la ligne à 3-points, avec trois paniers primés dès le premier quart-temps, il a commencé à se rapprocher du cercle et de la raquette où ses appuis décalés sont toujours aussi dangereux. Dans le quatrième quart-temps, il a pris le match à son compte en signant un 10-0 à lui tout seul.

Cleveland et lui seraient repartis avec la victoire si Jordan Clarkson ne s’en était pas mêlé. Cette défaite a ainsi gâché une prestation individuelle de très haut niveau : 46 points (14/27 aux tirs dont 7/18 à 3-points), 6 passes, 5 rebonds et 3 interceptions sans le moindre ballon perdu. Selon l’Elias Sports Bureau, cité par ESPN, l’arrière est le 7e joueur de l’histoire à inscrire 40 points ou plus lors de son premier match à l’extérieur face à une ancienne équipe.

« C’est dur de se dire qu’on l’a limité et il termine avec 46 ! Il est tellement dur à contenir, il est tellement bon pour changer de vitesse balle en main, il peut shooter de n’importe où… J’ai trouvé que c’était exactement comme ça que les choses devaient se passer. Donovan a connu cinq belles années ici, il a fait beaucoup pour cette franchise, la communauté… La franchise l’aime », estime le coach d’en face, qui a apprécié le spectacle offert au public local.

« On aurait dit une soirée typique du Jazz. Des équipes qui se répondent, des encouragements… C’était génial, c’était bon d’être de retour, de voir des visages familiers », termine Donovan Mitchell pour qui la présence de sa mère et sa sœur en tribunes était également importante. « Elles étaient là pour mon tout premier match face aux Nuggets. » C’était 18 octobre 2017, le jour où tout a démarré entre le joueur et son ancien club.