Quel accueil pour Donovan Mitchell à Utah ?

Le grand jour est arrivé pour Donovan Mitchell. Ce mardi soir, l’arrière All-Star va revenir à Utah, pour la première fois depuis son transfert durant l’intersaison. Un moment fort en émotion évidemment pour un joueur qui a passé cinq saisons, les premières de sa carrière, avec le Jazz.

Néanmoins, le All-Star n’a aucune idée de la manière avec laquelle son ancien public va l’accueillir. « Je ne sais pas. J’espère des applaudissements », glisse-t-il au Plain Dealer. « On a fait de grandes choses là-bas, même si on n’a pas atteint l’objectif final. Malgré cette absence de titre, j’ai beaucoup de choses positives en tête. »

Pour ses coéquipiers, pas de doute, Donovan Mitchell doit être salué pour son passage à Utah.

« Tout le monde sait à quel point il était important pour cette équipe. J’espère que chacun va l’ovationner et lui montrer du respect. Ce qu’il a fait pour cette franchise est énorme », estime Raul Neto, qui a côtoyé Donovan Mitchell à Utah. « Il doit recevoir une standing ovation », affirme Darius Garland. « Avec tout le travail, toutes les choses qu’il a faites pour cette ville : les qualifications en playoffs, les présences au All-Star Game, les victoires. Je m’attends à ça. Espérons. »

Si tout le monde espère et ne semble pas totalement certain que le joueur ne va recevoir que de l’amour, c’est parce que début décembre, l’ancien du Jazz avait déclaré qu’à Cleveland, il prenait « à nouveau du plaisir ».

Même si Donovan Mitchell a précisé, dans la même phrase, que ce n’était pas « un tacle envers mes gars dans l’Utah », et que d’anciens coéquipiers comme Mike Conley et Jordan Clarkson n’ont pas interprété cette déclaration de manière négative, les fans du Jazz seront peut-être plus rancuniers…

« Peut-être que je vais être hué, peut-être que je vais être applaudi. J’en ai conscience », conclut-il. « J’ai passé cinq ans là-bas. Je vais voir beaucoup de visages familiers, de gens que je connais. Quand ce moment arrivera, je vais laisser mes émotions parler, je vais en profiter et l’apprécier à sa juste valeur. »