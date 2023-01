À mi-chemin, les Warriors n’ont vraiment plus de temps à perdre

« Vous êtes votre bilan ». Cette simple citation de Bills Parcels, coach de foot US légendaire des Dallas Cowboys, résume parfaitement la première partie de saison de Golden State.

Oui, les Warriors sont champions en titre. Oui, les Warriors possèdent dans leurs rangs quatre futurs Hall of Famers. Oui, les Warriors clament haut et fort, Draymond Green en tête, qu’ils n’ont peur de personne à l’Ouest. Et, pourtant à la mi-saison, les Warriors sont huitièmes à l’Ouest avec un bilan négatif. Il est temps pour l’équipe de prendre cette réalité au sérieux au lieu de se reposer sur un passé, aussi glorieux soit-il.

« On doit être honnête avec nous-mêmes et se concentrer sur les détails qui peuvent nous faire gagner des matchs. On doit se fixer des standards plus élevés que ce que nous avons montrés jusqu’à présent, » concédait Stephen Curry. « Notre niveau de concentration, notre dureté, notre intelligence de jeu pour pouvoir enchainer les victoires. On en parle beaucoup mais il faut qu’on s’y mette avant qu’il soit trop tard. »

Pas aidés par les allers-retours à l’infirmerie

Ils viennent de terminer une série de huit matchs de suite à domicile, ô symbolique des hauts et des bas de leur saison. Ils ont commencé en battant Memphis le jour de Noël, sans Stephen Curry et Andrew Wiggins. Ils l’ont terminé en livrant une prestation désastreuse, synonyme de faute professionnelle, malgré le retour de leurs deux All-Stars, face à une équipe de Phoenix privée entre autres de Devin Booker, Chris Paul et DeAndre Ayton…

Au forceps, ils sont allés chercher cinq victoires de suite leur permettant de repasser au dessus des 50% de victoires avant de terminer en chute libre avec trois défaites consécutives. Pour faire face aux nombreuses absences, Steve Kerr a dû tirer sur certains joueurs et son équipe était visiblement fatiguée contre Detroit et à côté de ses pompes contre Orlando et Phoenix. Certes, le jeu de chaises musicales dans leur infirmerie a chamboulé la rotation et a certainement cassé la bonne dynamique créée il y a une semaine, mais aucune excuse n’est valable quant au fait de ne pas jouer dur.

« On a baissé notre garde ce soir et nous manquons de rythme avec les différentes absences et retours mais la seule façon de combattre ça, c’est de jouer dur, de jouer avec intensité, avec effort. Et nous nous sommes réveillés beaucoup trop tard, » résumait Steve Kerr après la rencontre.

Lors des quatre derniers matchs, les Warriors ont non seulement pris 60% de leurs tirs à 3-points mais ils ont par moment complètement oublié d’attaquer la raquette, se contentant de quelques passes derrière la ligne à 3-points. Une tendance troublante avant d’entamer un « road trip » de cinq matchs, alors que leur bilan loin de San Francisco est de 3 victoires et 16 défaites, de loin le pire de toute la ligue.

Une première partie de saison pleine de « faux départs »

« Parfois, vous avez besoin de prendre une claque. Vous avez besoin de vous souvenir que c’est dur de gagner dans cette ligue. On doit prendre conscience du niveau d’engagement individuel et collectif qu’on doit avoir pour gagner » expliquait Steve Kerr. « J’espère que c’est l’électrochoc dont on avait besoin parce que la première partie de saison a été pleine de faux départs. »

Les Warriors débuteront à San Antonio, où les Spurs fêteront leur 50e anniversaire à l’Alamodome. Ils espèrent par la même occasion battre le record de spectateurs sur un match NBA établi au Georgia Dome en 1998 lors du match entre les Hawks et les Bulls devant 62 046 fans ! Ils enchaineront avec deux « back-to-back » difficiles, leur premier à Chicago puis à Washington, où ils seront reçus à la Maison-Blanche par Joe Biden. Avant de terminer avec deux déplacements périlleux à Boston et Cleveland.

Même si le classement de la conférence Ouest reste serrée, les Warriors n’ont plus le droit de tergiverser. Ils doivent trouver de la régularité pour pouvoir construire leur identité et accrocher le bon wagon.

« Il est vraiment temps de vraiment faire basculer l’interrupteur, » terminait un Jordan Poole stoïque. « À l’extérieur, on devra jouer avec lez crocs pendant 48 minutes pour rectifier le tir » continuait Stephen Curry. Mais l’heure n’est plus aux belles paroles, il est temps de passer à l’action.

Propos recueillis à San Francisco.