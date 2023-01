Face au métier des Bucks, Jalen Brunson fait son mea culpa

New York restait sur une série de quatre victoires d’affilée, mais Giannis Antetokounmpo et sa bande sont passés par là et ont gâché la fête.

Tout était pourtant réuni pour une soirée réussie au Madison Square Garden, où les Knicks, portés par une défense infranchissable et par un immense Jalen Brunson, auteur de son nouveau record en carrière avec 44 points sur le museau des cerfs, pointaient notamment à +17 dans le troisième quart-temps. Mais dans le « money-time », New York s’est écroulé sous les assauts d’un Jrue Holiday impitoyable, auteur de 10 points en moins de trois minutes pour donner la victoire à Milwaukee (111-107).

« Nous n’avons pas bien conclu le troisième quart-temps et nous les avons laissés espérer » regrettait Julius Randle. « Face à une équipe comme celle-ci qui a l’expérience d’un champion, on ne veut pas que ça arrive… C’est une leçon pour nous, c’est sûr. Le coach dit toujours de se donner à fond malgré l’avance, apprenons de cette expérience et on fera mieux. »

Un ancien champion à l’usure

Jalen Brunson, auteur de 18 des 29 points des Knicks dans le dernier acte, emboitait le pas à son coéquipier, se montrant fataliste face à ce manque de maîtrise de son équipe, tout simplement dominée par les champions 2021, plus sereins dans les moments chauds.

« J’ai vu une équipe de champions nous user » déclarait ainsi l’ancien de Villanova. « Nous n’avons pas assez résisté pour garder cette avance. Il faut les féliciter. Nous devons faire mieux, mais il faut aussi les féliciter. Il est évident qu’ils ont un joueur immense en la personne de Giannis et que Jrue, qui est très accrocheur, n’a pas voulu lâcher prise. Il faut leur donner du crédit. Ils ont utilisé leur expérience contre nous ».

Puis « JB », en bon professionnel et leader, de dresser son autocritique, a pointé du doigt certaines (rares) imprécisions de sa part dans ce dernier acte épique, au cours duquel tout s’est joué.

« Individuellement, j’ai mal négocié plusieurs possessions dans le dernier quart-temps. Une passe ratée pour Obi [Toppin], une perte de balle et un mauvais tir face à Jrue [Holiday] notamment, puis un tir primé précipité en sortie d’écran » concluait-il ainsi. « Ce sont quatre possessions que j’aurais du négocier différemment. Mais je vais construire sur ces erreurs. »