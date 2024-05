Jrue Holiday, le coup de chaud qui fait du bien aux Bucks et mal aux Knicks

Après avoir remonté un retard de 17 points et avoir pris les commandes de la partie en début de dernier quart-temps, les Bucks avaient encore besoin de conclure à New York. En mode diesel pendant une grande partie de la rencontre, il fallait désormais accélérer.

C’est en général le rôle de Giannis Antetokounmpo. Mais pour une fois, ce n’est pas le Grec, mais Jrue Holiday qui a enfilé le costume de sauveur et fait la différence.

« Il est décisif à de nombreuses reprises quand ça compte le plus. Il l’a encore fait ce soir, donc je serai toujours avec lui », affirme Mike Budenholzer au JS Online. « On avait besoin de quelques paniers. Lui et Joe Ingles ont élevé leur niveau. C’était nécessaire et Jrue a fait le boulot. »

Dans le détail, dans les 140 dernières secondes, Jrue Holiday a inscrit deux 3-pts et un shoot à mi-distance, délivré une passe décisive pour un panier primé de Brook Lopez et assuré la victoire avec deux lancers-francs.

Résultat : 10 points et aucun ballon perdu dans le « money time » alors que jusque-là, très maladroit et gêné par des fautes rapides, il était globalement passé à côté de cette rencontre.

« Il est resté dans la partie du début à la fin », explique Giannis Antetokounmpo. « Il n’en fait ni trop, ni pas assez. On sait qu’on peut compter sur lui en fin de match. On avait besoin de ça. Il a trouvé ses shoots, il a marqué des tirs importants, tout en étant bon en défense aussi. »

De son côté, le champion NBA 2021 n’avait pas d’explication particulière pour ce coup de chaud. « J’ai pris ma chance, c’est tout », confie le champion olympique de Tokyo, qui termine cette partie avec 15 points et 9 passes. « En fin de match, utiliser mon step-back, ça m’allait bien. C’est un de mes tirs favoris, donc j’ai tenté. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.