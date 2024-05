La course au MVP | Luka Doncic, l’arme fatale

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, nous avons décidé de nous concentrer sur les joueurs qui se montrent le plus productif en attaque, c’est-à-dire ceux qui inscrivent le plus de points et ceux qui créent le plus de points grâce à leurs passes décisives, pour des paniers à 2-pts ou à 3-pts.

À l’origine de cette idée : la folle performance réalisée par Donovan Mitchell face aux Bulls, lundi dernier. Auteur de 71 points et 11 passes (!) ce soir-là, l’arrière des Cavaliers avait ainsi généré pas moins de… 99 points au cours de ce match : 71 avec son scoring et 28 avec ses passes décisives !

Il s’agit, tout simplement, du deuxième plus gros total de l’histoire sur une rencontre, derrière les 104 points de Wilt Chamberlain en mars 1962, mais devant les 95 points de James Harden en décembre 2016…

Top 10 des joueurs qui ont généré le plus de points dans un match

(Scoring + passes)

104 (100+4) — Wilt Chamberlain (1962)

99 (71+28) — Donovan Mitchell (2023)

95 (53+42) — James Harden (2016)

91 (56+35) — James Harden (2017)

88 (44+44) — Oscar Robertson (1966)

87 (31+56) — Bob Cousy (1959)

86 (81+5) — Kobe Bryant (2006)

86 (60+26) — James Harden (2018)

86 (49+37) — Trae Young (2019)

86 (56+30) — Trae Young (2022)

Luka Doncic impliqué sur 51% des points des Mavs !

Par conséquent, en nous inspirant de cette statistique, nous nous sommes demandés quels pouvaient bien être les joueurs qui généraient le plus de points depuis le début de la saison, au scoring et à la création, puis ces deux aspects réunis.

Sans surprise, on ne retrouve que la crème de la crème des scoreurs/créateurs de la ligue. Ceux par qui tout passe en attaque et donc ceux qui donnent le plus de problème aux entraîneurs adverses, au moment de préparer les rencontres. Pas un hasard, non plus, s’il ne s’agit que de candidats au titre de MVP 2023 et à l’une des trois All-NBA teams de fin de saison…

Top 10 des joueurs qui inscrivent le plus de points, en 2022/23

(Moyenne)

34.0 — Luka Doncic

33.5 — Joel Embiid

31.7 — Giannis Antetokounmpo

30.9 — Shai Gilgeous-Alexander

30.8 — Jayson Tatum

30.0 — Stephen Curry

29.7 — Kevin Durant

29.1 — LeBron James

28.8 — Donovan Mitchell

27.5 — Trae Young

Top 10 des joueurs qui créent le plus de points via leurs passes, en 2022/23

(Moyenne)

28.3 — James Harden

27.4 — Tyrese Haliburton

24.3 — Nikola Jokic

23.9 — Trae Young

23.4 — Luka Doncic

21.8 — Chris Paul

20.7 — Mike Conley

20.3 — LaMelo Ball

20.0 — Ja Morant

19.7 — Russell Westbrook

Top 10 des joueurs les plus productifs, en 2022/23

(Moyenne, points + points via passes)

57.4 — Luka Doncic

51.4 — Trae Young

50.3 — James Harden

49.3 — Nikola Jokic

47.7 — Tyrese Haliburton

47.2 — Ja Morant

47.0 — Stephen Curry

46.7 — LeBron James

46.4 — Damian Lillard

45.6 — Shai Gilgeous-Alexander

Les habitués de longue date de ce genre de classement, à savoir les LeBron James, James Harden, Russell Westbrook et autres Stephen Curry, sont toujours bien placés, au même titre que les petits nouveaux comme Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Tyrese Haliburton. Un Tyrese Haliburton qui renforce là son statut de maestro de premier plan, avec tant de points créés à 2-pts ou 3-pts pour les Pacers, grâce ses passes décisives.

Quant à Luka Doncic et Nikola Jokic, deux des grandissimes favoris au trophée de MVP, ils confirment eux toute leur importance dans le jeu de leurs franchises respectives. C’est même encore plus flagrant pour le Slovène, qui est tout simplement impliqué sur plus de la moitié (51%) des points des Mavericks : 57.4, sur 112.4 !

Le trio Jokic — Haliburton — Young tente de suivre le rythme

Maintenant, quand on se penche sur les totaux et non plus sur les moyennes, ce qui permet de mettre en lumière la régularité et la robustesse de certains, on constate que les Luka Doncic, Nikola Jokic, Tyrese Haliburton et autres Trae Young sont, de nouveau, présents dans les hauteurs de ces différents classements.

Top 10 des joueurs qui inscrivent le plus de points, en 2022/23

(Total)

1 258 — Luka Doncic

1 202 — Jayson Tatum

1 158 — Kevin Durant

1 114 — Shai Gilgeous-Alexander

1 078 — Giannis Antetokounmpo

1 069 — DeMar DeRozan

1 045 — Jaylen Brown

1 038 — Donovan Mitchell

1 000 — Julius Randle

989 — Trae Young

Top 10 des joueurs qui créent le plus de points via leurs passes, en 2022/23

(Total)

1 068 — Tyrese Haliburton

900 — Nikola Jokic

866 — Luka Doncic

862 — Trae Young

748 — Russell Westbrook

679 — Domantas Sabonis

679 — James Harden

662 — Mike Conley

660 — Tre Jones

659 — Ja Morant

Top 10 des joueurs les plus productifs, en 2022/23

(Total, points + points via passes)

2 124 — Luka Doncic

1 861 — Tyrese Haliburton

1 851 — Trae Young

1 825 — Nikola Jokic

1 668 — Kevin Durant

1 642 — Shai Gilgeous-Alexander

1 633 — Jayson Tatum

1 611 — DeMar DeRozan

1 558 — Ja Morant

1 535 — Giannis Antetokounmpo

Quelques noms plutôt célèbres, comme ceux de Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Jayson Tatum ou DeMar DeRozan, en profitent ainsi pour se glisser dans les Top 10. On appréciera aussi de voir apparaître les noms de créateurs sur lesquels les projecteurs ne sont pas souvent braqués, mais qui ne sont pas moins brillants pour autant, comme Mike Conley ou le jeune Tre Jones.

En tout cas, si certains en doutaient encore, ils ont là la confirmation que Luka Doncic est un véritable casse-tête à affronter, avec ses qualités de scoreur et de créateur. Tout naturellement, le mot de la fin sera donc pour Stephen Silas, le coach des Rockets, qui avait pu côtoyer le génie des Mavs quand il assistait Rick Carlisle à Dallas, et qui expliquait récemment : « Ses passes ont toujours été ce qui le distinguait des autres. Maintenant, il ajoute le scoring à ses passes et c’est ce qui en fait un cauchemar à défendre et préparer. »

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 27 victoires, 13 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 37 disputés sur 40 possibles.

Stats : 25.0 pts, 10.8 reb, 9.7 pds, 1.4 int, 0.6 ctr et 3.4 pdb en 34 min.

Pourcentages : 62% aux tirs, 38% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 29 victoires, 12 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 39 disputés sur 41 possibles.

Stats : 30.8 pts, 8.1 reb, 4.2 pds, 1.1 int, 0.8 ctr et 2.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 23 victoires, 18 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 37 disputés sur 41 possibles.

Stats : 34.0 pts, 8.8 reb, 8.7 pds, 1.6 int, 0.6 ctr et 3.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 36% à 3-pts et 74% aux lancers.

4 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 27 victoires, 13 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 39 disputés sur 40 possibles.

Stats : 29.7 pts, 6.7 reb, 5.3 pds, 0.8 int, 1.5 ctr et 3.5 pdb en 36 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 38% à 3-pts et 93% aux lancers.

5 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 26 victoires, 14 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 34 disputés sur 40 possibles.

Stats : 31.7 pts, 11.8 reb, 5.2 pds, 0.8 int, 0.9 ctr et 4.1 pdb en 34 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 25% à 3-pts et 66% aux lancers.

Mentions : Joel Embiid (Sixers), Ja Morant (Grizzlies), Donovan Mitchell (Cavaliers), Zion Williamson (Pelicans), Tyrese Haliburton (Pacers), Julius Randle (Knicks)…