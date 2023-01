LeBron James attend du renfort…

« Vous savez tous très bien ce qui devrait être fait. Je n’ai pas besoin d’en parler… »

C’est la dernière phrase de LeBron James à Sam Amick, de The Athletic, lorsque ce dernier l’interroge sur la stratégie des Lakers à l’approche de la « trade deadline » du 9 février prochain.

Avant le « training camp », Los Angeles a ainsi longtemps hésité à transférer Russell Westbrook et deux premiers tours de Draft vers les Pacers, afin de récupérer Buddy Hield et Myles Turner. Finalement, le MVP 2017 a accepté de sortir du banc et a ainsi retrouvé de l’impact, rendant un transfert de moins en moins probable.

Mais alors que Los Angeles remonte au classement, en n’étant plus très loin du « play-in » et même du Top 6 de la conférence, le club doit-il utiliser ses tours de Draft pour se renforcer dans les prochaines semaines ?

Le jeu en vaut-il toujours la chandelle ?

Clairement, c’est le message de LeBron James, qui rappelle encore et encore qu’il ne pense qu’à la victoire, et qu’il n’a pas l’intention de se contenter d’accumuler les statistiques dans le vide. Reste à voir si Rob Pelinka, le président du club, et Jeanie Buss, la propriétaire, sont sur la même longueur d’onde.

Car même si LeBron James a prolongé en Californie jusqu’en 2025, les objectifs du « King » et de la franchise ne sont pas forcément alignés. Le quadruple MVP est ainsi connu pour pousser ses dirigeants vers des stratégies à court terme, afin de viser continuellement le titre. Cela implique de lâcher énormément de tours de Draft, et donc d’hypothéquer le futur à moyen et long terme, quand il s’en va (ou dans ce cas qu’il prendra sa retraite).

À Cleveland, Miami ou même lors de son arrivée à Los Angeles, ça valait le coup. Tout l’enjeu pour Rob Pelinka et Jeani Buss est de déterminer si c’est toujours le cas.

Car lâcher deux nouveaux premiers tours de Draft pour se faire éliminer au premier tour des prochains playoffs n’est sans doute pas un investissement très malin de la part des Lakers. Et c’est toute la difficulté pour Los Angeles, coincé entre les ambitions, toujours réelles, de sa superstar, et ce qui est le mieux pour le club dans son ensemble.