Pour l’instant, Jordan Clarkson et Myles Turner ne prolongent pas…

À l’approche de la trade deadline, certaines équipes en profitent pour tenter de verrouiller le contrat de certains éléments, susceptibles d’attiser les convoitises dans un mois ou cet été.

C’est par exemple le cas des Pacers et du Jazz, respectivement désireux de re-signer Myles Turner et Jordan Clarkson, qui pratiquent jusqu’ici le meilleur basket de leur carrière et qui ne manqueront donc pas de prétendants en cas de départ. Sauf que, pour l’instant, les négociations récemment entamées n’avancent pas entre chaque camp, comme le laisse entendre l’insider Marc Stein.

D’un côté, en cas de prolongation sur la durée, le pivot d’Indiana (16.7 points, 7.9 rebonds et 2.2 contres de moyenne cette saison) peut pourtant prétendre à une revalorisation salariale de 19.1 millions de dollars (!), rien que sur 2022/23. Ce qui lui permettrait d’atteindre le maximum salarial de 37.1 millions de dollars, grâce à la flexibilité financière de sa franchise, qui a « trop » d’argent à dépenser (25 millions de dollars). Mais veut-il réellement continuer l’aventure à Indianapolis, alors qu’il est annoncé sur le départ depuis de nombreux mois ?

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 Total 570 29 50.2 35.4 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

De l’autre, l’arrière de Utah (20.6 points, 3.9 rebonds et 4.5 passes de moyenne cette saison) devrait d’abord décliner sa « player option » de 14.3 millions de dollars, qu’il possède pour l’exercice 2023/24, afin de mieux négocier un nouveau bail plus lucratif et sur le long terme. Reste à savoir si l’air de Salt Lake City lui correspond toujours, ou s’il souhaite plutôt signer chez un candidat au titre…

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 31 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 Total 716 28 43.8 33.5 83.2 0.9 2.5 3.4 2.9 1.7 0.8 1.9 0.2 16.0

