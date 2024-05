La Maison-Blanche attend les Warriors

C’est désormais officiel, les Warriors seront reçus à la Maison-Blanche le 17 janvier prochain, au lendemain de leur match face aux Wizards. Il s’agira de leur première visite depuis 2016, et seulement de la seconde, puisque l’arrivée au pouvoir de Donald Trump avait ensuite stoppé cette tradition. Comme les Bucks la saison passée, les Warriors seront reçus par le Président Joe Biden, et Stephen Curry pense d’abord à ses coéquipiers qui n’ont jamais vécu cette cérémonie.

« J’ai vraiment hâte d’y être pour les gars qui n’y sont jamais allés » confirme le meneur des Warriors. « J’ai hâte d’y être et nos familles aussi. C’est aussi une dernière occasion de célébrer notre titre de l’année dernière avant de mettre tout ça derrière nous pour le reste de cette année. »

Le San Francisco Chronicle rapporte qu’Andre Iguodala va en profiter pour se rendre à l’Université de Howard, qui fait partie des HBCU (« Historically Black Colleges and Universities »). Il assistera à une rencontre et rencontrera des étudiants, et il se souvient de sa première visite : « J’aimais y aller quand Barack était là-bas. C’était cool de pouvoir discuter avec Barack ».

L’ambiance sera évidemment différente avec Joe Biden mais ce sera sans doute l’occasion de le remercier pour la libération de Brittney Griner puisque les Warriors, par l’intermédiaire de Steve Kerr et de Stephen Curry, avaient plusieurs fois pris la parole pour soutenir la star de la WNBA, et demander son retour aux Etats-Unis.