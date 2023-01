Lauri Markkanen ne regrette pas d’avoir manqué les 50 points

Les deux « Jr. » ne voulaient pas que ça arrive. Il restait une poignée de secondes à jouer quand Lauri Markkanen a hérité d’un dernier ballon pour tenter d’améliorer son total. Mais Kenyon Martin Jr. ainsi que Kevin Porter Jr. sont montés sur lui, pour le contester à 3-points. Le joueur du Jazz a manqué la cible tandis que le meneur d’en face est allé dunker dans la foulée, alors qu’il n’y avait plus aucun enjeu dans cette partie.

Si ce n’est, donc, de voir le Finlandais dépasser cette barre symbolique des 50 unités. Quelques secondes plus tôt, le même Kevin Porter Jr. avait commis une faute sur lui. L’intérieur du Jazz pensait alors pouvoir s’inviter sur la ligne des lancers-francs. Mais non. Sur les possessions précédentes, il avait planté deux paniers primés pour lui permettre de se rapprocher des 50 points.

« Jordan (Clarkson) m’a dit d’aller les chercher. Et je sais qu’ils me prenaient à deux sur la fin, mais je devais tenter. Je ne suis pas vraiment trop inquiet de ne pas l’avoir atteint, mais c’est génial de voir mes coéquipiers excités, comme je le suis pour eux », apprécie l’ancien joueur des Bulls et des Cavs, dont les coéquipiers sont volontairement restés debout durant cette dernière minute.

50 points ou non, Lauri Markkanen a survolé la rencontre par son talent et s’est offert un nouveau record en carrière. Sa meilleure marque précédente s’élevait à « seulement » 38 points, il en a inscrit 49 cette nuit avec un bon 15/27 aux tirs, dont 6/15 de loin, en plus de 8 rebonds.

Impeccable aux lancers

« Les lancers-francs ont été le plus gros facteur », complète Stephen Silas, en voyant le parfait 13/13 dans l’exercice de son bourreau de la soirée. L’intérieur, qui y affiche son meilleur pourcentage en carrière (87.7%), enchaîne ainsi son quatrième match de suite sans manquer un lancer (3/3, 12/12 et 15/15 !).

« C’est toujours le plus gros facteur. Quand un gars marque beaucoup, c’est votre capacité à être discipliné, à ne pas faire de faute sur lui et à l’envoyer sur la ligne 13 fois (qui compte). C’est généralement comme ça que ça marche », poursuit le coach des Rockets, en visant ses joueurs.

Son homologue du Jazz fait évidemment une autre lecture de la performance. « Il a fait un si bon travail en continuant à travailler sur les différentes façons dont il peut avoir un impact sur le jeu en attaque. Il a juste montré qu’il comprenait comment jouer quand les équipes essaient de lui enlever certaines choses », remarque Will Hardy, dont le joueur a profité de quantité de bons ballons de Mike Conley, Jordan Clarkson ou même Jarred Vanderbilt.

« Je l’ai dit et répété cette année, ce sont simplement mes coéquipiers, le coaching staff… Ils m’ont mis aux bons endroits pour réussir. Mes coéquipiers ont été excellents pour me délivrer le ballon, je n’avais plus qu’à finir mes tirs », minore ainsi le shooteur fou de la soirée.