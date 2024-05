Lauri Markkanen (49 points !) se défoule sur les Rockets

Rien de tel qu’un déplacement à Houston pour retrouver des couleurs ! Après cinq défaites rageantes, dont plusieurs sur un dernier tir, le Jazz reprend goût à la victoire en s’imposant 131-114. Un score qui ne souffre d’aucune contestation même si les Rockets étaient parvenus à prendre les commandes dans le 3e quart-temps (86-85). Sauf qu’en face, Lauri Markkanen avait décidé de passer ses nerfs sur la défense de Houston, et le Finlandais avait placé son équipe sur les bons rails avec 18 points dès le 1er quart-temps.

Dans son sillage, le Jazz va prendre une dizaine de points d’avance, jusqu’à ce réveil des Rockets dans le 3e quart-temps. C’est Jae’Sean Tate qui donne l’avantage à Houston, mais la réponse de Utah est fulgurante : un 10-0 ! Par Jalen Green, toujours aussi spectaculaire, et encore Tate, les Rockets s’accrochent et reviennent à -4 (110-106) à cinq minutes de la fin. Le Toyota Center rêve d’un hold up, mais comme en 3e quart-temps, le Jazz se fâche au point de signer un 14-0 qui va complètement vider la salle. Score final : 131-114 pour Utah, qui remporte son premier match en 2023.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Markkanen record. Par deux fois cette saison, le Finlandais avait battu son record personnel, établi à 38 points. Cette fois, il l’explose avec 49 points. En fin de match, les Rockets ont multiplié les prises à deux pour qu’ils n’atteignent pas les 50 points…

Entame ratée. C’est une habitude chez les Rockets, et après neuf minutes, Lauri Markkanen avait plus de points que tous les Rockets réunis… Des tirs forcés, du rebond mal assuré, et une incapacité à attaquer la zone du Jazz. Les jeunes joueurs de Stephen Silas ne pensent qu’au un-contre-un et à jouer vite, et ils en oublient de défendre.

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. Le Finlandais s’est amusé avec la défense de Houston, de loin comme de près. Il est allé chercher 13 lancers-francs, et plus que son entame de match (18 points), on retiendra son dernier quart-temps (14 points) quand il a fallu repousser les Rockets.

✅Malik Beasley. Toujours aussi précieux comme « joker », surtout quand les Rockets décident de ne pas défendre la ligne à 3-points.

✅ Jae’Sean Tate. Le revenant démontre pourquoi il est indispensable pour cette équipe. C’est le « glue guy » et le spécialiste du sale boulot.

✅ ⛔ Jalen Green. Il est toujours aussi élégant et spectaculaire, et il a tenu tête à Jordan Clarkson. Mais il y a encore trop de déchets dans ses tirs et sa défense reste limitée.

⛔ Jabari Smith Jr. Le 3e choix de la Draft a vécu une soirée cauchemar face à Markkanen.

LA SUITE

Houston (10-29) : réception dimanche des Wolves.

Utah (20-21) : déplacement chez les Bulls samedi.

