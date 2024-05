L’ascenseur émotionnel des Bucks à Toronto

« C’était juste un match incroyable » a reconnu Brook Lopez. « C’était intéressant à jouer, vous savez, un peu amusant, un peu frustrant par moments. Ça aurait pu être mieux mais je suis sûr que c’était un super match à regarder ».

Comme il est finalement sorti indemne de cette opposition face aux Raptors, le pivot des Bucks peut trouver ce match « amusant« , « incroyable » et « super à regarder« . Pourtant, le début de match restera comme l’un des pires de la saison avec une adresse aux tirs catastrophique des deux côtés. Résultat : seulement 25 petits points marqués dans le premier quart-temps (13-12 pour les Bucks).

L’une des pires entames de match depuis des années a finalement débouché sur une fin de match qui restera dans l’histoire. Car les Bucks menaient de 21 points (90-69) avec encore 3 minutes et 22 secondes à jouer. C’est à ce moment-là que Mike Budenholzer siffle le début du « garbage time », et fait le choix de sortir tous ses titulaires. La rencontre prend alors une tournure hors du commun. Les Bucks sont totalement perdus alors que Toronto réduit l’écart sur chaque possession. On pense que les Bucks ont limité les dégâts avec encore 11 points d’avance à 43 secondes de la fin du 4e quart-temps. Mais sous l’impulsion du déterminé Gary Trent Jr et de Scottie Barnes, les Raptors vont arracher une improbable prolongation !

Budenholzer assume son erreur

« Il est certain qu’après coup, en y réfléchissant, j’aurais fait les choses différemment, je n’aurais pas sorti les titulaires » a regretté Budenholzer. « Mais, avec 20 points d’avance, sur un back-to-back, vous espérez que cela tienne jusqu’au bout. Mais avec un run de 6-0 en l’espace de 15 ou 20 secondes, cela leur a probablement donné l’envie d’aller jusqu’au bout. Donc, c’est malheureux et nous aimerions faire mieux, moi compris ».

Les Bucks avaient donc le match bien en main et les Raptors ont bien failli leur arracher. Heureusement pour eux, ils se sont imposés en prolongation (104-101) grâce à un game-winner à 3-points de Grayson Allen servi sur un plateau par Giannis Antetokounmpo, auteur d’un triple-double (30 points, 21 rebonds, 10 passes décisives), et même d’un quadruple-double (négatif) avec… 12 balles perdues !

« Nous avons rendu la tâche beaucoup plus difficile qu’elle ne devait l’être, mais c’est tout à leur honneur » a insisté Grayson Allen. « Beaucoup d’équipes, quand vous avez 20 points d’avance à trois minutes de la fin, abandonnent. Ils étaient pressants, actifs défensivement, ils ont mis quelques gros paniers à 3-points. Gary Trent a mis des tirs énormes, et donc tout le mérite leur revient. Nous avons essayé de rester concentrés et vraiment nous concentrer sur les stops défensifs parce que nous n’avons pas été capables de le faire pendant les deux dernières minutes du 4e quart-temps. Donc en prolongation, c’était important ».