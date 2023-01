Steve Kerr peste après la dernière expulsion de Draymond Green

« Je n’avais jamais vécu ça auparavant. » Au moment de prendre son temps-mort à 1 minute 30 de la fin du match face aux Pistons, Steve Kerr n’avait visiblement pas vu ce qu’il se passait à proximité du cercle. Après un nouveau panier à 3-points du futur héros de la soirée, Saddiq Bey, Draymond Green et Isaiah Stewart ont « valsé » ensemble dans la foulée de l’écran retard du premier sur le second.

« Donc on sort du temps-mort, on avait déjà préparé notre système. Draymond est sur le terrain, on va récupérer le ballon et on nous dit que Draymond a été expulsé. C’est compliqué », poursuit le coach des Warriors.

En raison de l’altercation entre les deux hommes, les arbitres ont préféré distribuer une faute technique à chacun des protagonistes. Au grand regret de l’intérieur californien qui assure avoir tenté de calmer son adversaire. « J’ai dit ‘Relax mon gars, relax’ », rapporte Draymond Green selon qui les officiels auraient dû trancher d’un côté ou de l’autre : « Je peux vous garantir que ce n’était pas une double faute technique alors faites un choix. C’est tout. »

Difficile pourtant en voyant les images de départager. À entendre Steve Kerr, ne prononcer aucune sanction aurait également pu s’entendre. « Je me demandais si on devait siffler une double faute technique et expulser un gars d’un match vraiment compétitif, dans la ligue de basket la plus compétitive du monde. Oh mon Dieu, qui aurait cru qu’ils allaient s’énerver l’un contre l’autre ? C’est le jeu. C’est ce que les gens paient pour voir, la compétition dans sa forme la plus élevée. »

Je vais être suspendu de toute façon

Le souci dans le cas de Draymond Green et des Warriors est que le premier avait déjà écopé d’une faute technique plus tôt dans le match. Cette nouvelle sanction lui a donc été fatale pour poursuivre cette fin de rencontre qui s’annonçait bouillante dans le jeu.

« Je préfère que, dans ces situations où les arbitres sont conscients qu’un joueur a une technique, ils se disent : ‘On ne va pas l’expulser parce que deux gars se sont mis à se gueuler dessus ou autre.’ Si c’est mérité, c’est mérité. Et peut-être que je me trompe complètement et si je me trompe, alors c’est ma faute. Mais je ne crois pas vraiment qu’il devrait y avoir de double technique qui mène à une expulsion pour ça », maintient Steve Kerr.

Ce match pourrait avoir son importance pour la suite car son intérieur, avec ses 12 fautes techniques sur la saison, se rapproche dangereusement de la suspension : quatre fautes techniques de plus et il sera suspendu pour un match. « Il n’est jamais allé au-delà, il connaît la limite », rétorque le coach lorsqu’on l’interroge sur ce sujet.

Plus cyniquement et fatalement, Draymond Green termine : « Je vais être suspendu un match de toute façon à cause de ce qui s’est passé avec les arbitres avant. Tu arrêtes de parler avec eux et tu prends toujours des techs. Donc je vais être suspendu de toute façon. C’est comme ça. »