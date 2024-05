Bam Adebayo a vraiment changé de dimension en attaque

Dans sa sixième saison NBA, Bam Adebayo a atteint ou dépassé la barre des 30 points à quinze reprises depuis ses débuts, dont six pour cette seule saison. Bilan du Heat lorsque c’est le cas ? Six victoires. « Ça ne me choque pas. Je l’ai vu cet été. J’ai vu le travail qu’il a fourni, j’ai vu son développement. […] Je ne suis pas surpris par sa saison », réagit Victor Oladipo pour le Miami Herald.

Le dernier exemple de victoire floridienne impulsée par la réussite offensive du pivot a été ce déplacement chez les Clippers. Le pivot a démarré sa belle soirée californienne par trois finitions à quelques mètres du cercle. Tyler Herro puis Jimmy Butler s’étaient chargés de fixer Ivica Zubac et le pivot du Heat a ainsi pu punir le « drop coverage » de son adversaire direct.

« Nos arrières, Tyler plus que quiconque, lui donnent le ballon. Le taux de réussite et de finition de Bam est exceptionnel. Il laisse l’exécution et les autres l’aider à obtenir des paniers faciles. Et quand on a besoin qu’il aille en chercher un, une fois qu’il a obtenu un tas de paniers faciles, il peut faire beaucoup de choses différentes. C’est Monsieur Fiabilité. Il affiche un très bon QI dans ses lectures, sans nécessairement forcer ou essayer de poster », analyse notamment Erik Spoelstra.

La description du coach s’est vérifiée dans les faits. Après de premières finitions engendrées par le travail de fixation de ses partenaires, le pivot a pris l’initiative avec un « hook » face à Nicolas Batum ou une pénétration plus technique terminée main gauche après un « spin move » face à Zubac.

Festival de dunks

« Je crois que ce qu’il fait maintenant, probablement mieux qu’il ne l’a jamais fait dans sa carrière, c’est qu’il lit la défense et ce qu’il faut faire à chaque possession », poursuit son entraîneur, qui apprécie que son joueur ne force pas le un-contre-un non plus. Une bonne lecture qui lui a permis de finir sa soirée face aux Clippers par deux claquettes dunks, en plus de deux autres dunks tout aussi autoritaires en sortie de « pick-and-roll », et toujours dans le quatrième quart-temps.

Marquer dans la raquette, c’est son « domaine de prédilection » comme il le dit. Le pivot est classé 4e parmi les joueurs qui marquent le plus dans cette zone, derrière d’autres cadors à ses postes, Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson et Nikola Jokic. « Le coach dit que tant que c’est dans le rectangle, peu importe le tir, c’est garantie à 65% de réussite ou quelque chose de fou comme ça. Donc il s’agit d’aller dans mes espaces. »

Auteur de 31 points et 13 rebonds face aux Clippers, le pivot sortait d’un match à 32 points face au Jazz quelques jours plus tôt. Avec 21.5 points de moyenne, il affiche sa meilleure moyenne en carrière. Et il dispute ainsi le titre honorifique de meilleur scoreur de son équipe à Tyler Herro (21.5) et Jimmy Butler (21.3).

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.