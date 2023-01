Austin Reaves remercie Russell Westbrook pour son soutien

Les Lakers ont débuté l’année par une victoire importante sur le parquet des Hornets lundi soir. Un deuxième succès consécutif qui conclut un « road trip » de cinq matches (3-2) de belle manière.

Si LeBron James (43 points) a une nouvelle fois été étincelant, c’est un autre Laker qui est sorti de sa boîte : Austin Reaves. Le « sophomore » des Lakers a rendu une copie plus que propre en sortie de banc avec 15 points, 7 passes décisives, 6 rebonds à 5/7 au tir dont 2/2 à 3-points. Une réaction attendue car si Austin Reaves fait partie du club restreint du 50-40-90 depuis le début de saison, il traversait une panne d’adresse assez impressionnante sur les deux matchs précédents face à Atlanta et Miami : 1 sur 18 au total. Une période délicate durant laquelle il a pu compter sur un coéquipier en particulier : Russell Westbrook.

« Ces quatre derniers jours, j’étais très frustré parce que je suis très exigeant envers moi-même » raconte Austin Reaves. « Je pense sincèrement que tous mes tirs devraient rentrer. Évidemment, ce n’est pas la nature de ce sport, mais tout le monde dans l’équipe et le staff n’a cessé de me dire de ne pas lâcher. Je parlais à Russ après le match d’Atlanta et il m’a dit qu’il se souvenait que contre Memphis il n’était pas parvenu à inscrire le moindre tir. Le fait de l’entendre de la bouche de quelqu’un qui a autant de succès que lui m’a beaucoup aidé, parce que c’est la vie. Des choses arrivent, il faut les surmonter. C’est une longue saison, il y a des hauts et des bas. C’est le sport ».

Gérer les montagnes russes d’une saison NBA

Austin Reaves a également tenu à remercier Phil Handy, membre du staff des Lakers, qui lui a donné des conseils quand ses tirs ne rentraient plus.

« J’ai revu tous mes tirs et la majorité d’entre eux étaient de bons tirs. Malheureusement, ils ne sont pas rentrés. Je parlais avec Phil Handy et nous parlions de l’énergie, de l’état d’esprit et du contrôle de ce genre de choses. Comme j’étais super frustré ces quatre derniers jours, son message le plus important était de tout laisser passer. Revenir à ce que l’on est, plaisanter, s’amuser, prendre du bon temps et les choses vont arriver ».

Austin Reaves a retrouvé son adresse, et c’est une très bonne nouvelle pour les Lakers qui ont besoin de toute l’aide nécessaire pour accompagner un LeBron James dans une forme étincelante. Ce dernier, qui a toujours apprécié son jeune coéquipier, ne tarit pas d’éloges à son sujet.

« Au final, il ne faut pas monter trop haut, ni descendre trop bas. Surtout quand vous vous donnez à fond » a expliqué LeBron. « Vous aurez toujours une autre opportunité quelques jours plus tard, peut-être un jour plus tard, peut-être une semaine plus tard pour changer le cours des choses. Il est évident qu’Austin aurait pu beaucoup mieux jouer, et il y a eu quelques matchs où il n’a pas joué à son niveau. Ce soir, c’était tout le contraire. Nous avons besoin de tout de lui. Il est si important pour notre équipe ».