Regarder Kevin Durant à l’entraînement, le plaisir inégalé de Gregg Popovich

Les Spurs de Gregg Popovich étaient de passage à Brooklyn cette nuit, avec pour modeste objectif d’essayer de faire déjouer ces Nets en grande forme. Il n’en a rien été, puisque les troupes de Jacque Vaughn ont décroché leur 12e succès consécutif sur un score sans appel : 139-103.

S’il n’a pas eu à forcer son talent, Kevin Durant a encore été d’une grande justesse avec 25 points à 10/14 au tir et 11 passes décisives. Pour coach Pop, qui a eu KD sous ses ordres avec Team USA, la star des Nets est tout simplement le compétiteur ultime, à la passion du jeu intacte.

« S’il continue à progresser, ce serait merveilleux pour lui, mais je ne vois pas comment il pourrait encore s’améliorer. Il fait déjà un excellent travail. Il aime ce sport comme personne ne l’a jamais aimé. Il est juste passionné par ça », a déclaré le stratège des Spurs.

Will Hardy envoyé à l’abattoir

Gregg Popovich a appuyé son propos en délivrant une anecdote du temps où Team USA était en mission à Tokyo pour ramener l’or olympique. Après l’entraînement, les joueurs et le staff avaient ainsi l’habitude de se retrouver… pour assister au dernier workout de Kevin Durant. Visiblement un moment qui valait le détour et rappelle l’aura de leader par l’exemple de KD.

« Il a montré l’exemple à tous les autres. Je ne pense pas que beaucoup de gens en aient conscience. Ils pensent juste qu’il a du talent et qu’il est très bon pour mettre des paniers, et le reste. Mais quand les entraînements étaient terminés, pas seulement les autres joueurs mais aussi le staff, nous étions tous hypnotisés, à le regarder faire son entraînement individuel ».

Ancien assistant de Gregg Popovich aux Spurs et en sélection, c’est alors Will Hardy, désormais coach du Jazz, qui allait se frotter à la bête pour lui permettre d’exécuter toutes ses « répétitions » à différents endroits du terrains.

« On allait d’un côté du terrain, en général Will Hardy le prenait de ce côté. Et KD lui mettait la misère pendant 45 minutes, à chasser tous les ballons et à lui renvoyer. Il commençait à l’intérieur, jusqu’à l’extérieur, à faire ses moves, ses appuis, toute la panoplie. C’était juste sa façon de faire », s’est remémoré coach Pop. « Je ne pense pas que d’autres joueurs ou d’autres équipes aient vécu ce genre de choses. Aimer le jeu de cette façon pour vraiment travailler sur toutes les bases, tous les fondamentaux. C’était spécial. Il était le leader du groupe, c’est sûr ».

Et Team USA avait décroché un titre olympique de plus sous son impulsion…

Photo : FIBA.com