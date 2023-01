Kyrie Irving et… Kylian Mbappé ont mis le feu au Barclays Center

Et de 12 pour les Nets ! Opposés aux Spurs, les coéquipiers de Kevin Durant n’ont pas fait preuve de suffisance face aux protégés de Gregg Popovich, et ils ont rapidement tué le match. Notamment avec une claquette-dunk de Kyrie Irving qui a mis le feu au Barclays Center.

« Franchement, je me suis cru dans NBA2K. Je ne pensais pas qu’il était capable de faire ça » a réagi Ben Simmons après la rencontre. Parti de très loin pour récupérer le raté de Yuta Watanabe, Irving était évidemment très fier de son dunk. « Je suis à ça d’en avoir ras le bol que les gars dans le vestiaire sous-estiment mes qualités athlétiques. Vraiment, je suis à ça… Plus sérieusement, je suis content de réaliser de telles actions. Cela galvanise le groupe… Je suis content de l’avoir réussi. Le timing était bon. »

Le Barclays Center a aussi pris feu quand le Jumbotron a montré une vidéo des buts de Kylian Mbappé à la Coupe du monde. L’attaquant du PSG était assis au premier rang, aux côtés de son ami et coéquipier Ashraf Hakimi. Battus la veille à Lens, ils profitent de quelques jours de repos pour se rendre à New York, et ils se sont enflammés pour les exploits de Irving et Kevin Durant. Tel Emmanuel Macron en finale de la Coupe du monde, ils ont même eu droit à la visite des vestiaires après le match.