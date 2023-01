Kevon Looney a décroché la lune au buzzer

Kevon Looney se rappellera longtemps de ce premier match de l’année 2023. Entre épuisement et euphorie, les Warriors ont laissé explosé leur joie sur le sauveur de la soirée une fois la victoire assurée grâce à sa double claquette pour sceller le sort d’un match interminable entre Golden State et Atlanta.

Au terme de deux prolongations, le pivot a trouvé les ressources pour réaliser une première claquette puis une seconde au buzzer afin de délivrer son équipe et lui permettre d’engranger une cinquième victoire consécutive. Sans ça, les deux équipes se seraient dirigées vers une troisième « overtime » !

La délivrance en deux temps

Pas vraiment habitué de ce genre de situations, Kevoon Looney a confié après la rencontre que c’était bien une première pour lui en carrière.

« Après le floater de Trae Young, je savais qu’on n’avait plus de temps-mort donc je voulais juste aller me placer près du cercle. Je ne savais pas qui allait shooter, j’ai forcé un peu ma première tentative, parce que je ne pensais pas que j’avais suffisamment de temps, et finalement j’ai pris mon temps sur la deuxième afin de pouvoir le mettre », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas regardé l’horloge. Après m’être précipité sur le premier, j’ai réalisé que personne n’avait réagi, donc j’ai su que j’avais encore du temps pour remonter ».

Cette nuit encore, le poste 5 n’avait pas ménagé ses efforts, terminant la partie avec 14 points, 20 rebonds et 4 passes décisives.

« Il a été fantastique », a souligné son coach, Steve Kerr. « Atlanta a pas mal de grands qui peuvent attraper des passes lobées, et ils ont un peu pris le dessus dans le troisième quart-temps entre Collins et Okongwu. On hésitait un peu entre Looney et Anthony Lamb pour savoir si on voulait plus étirer le jeu ou plus de taille. Les deux ont fait un super match, et de voir Loon’ être récompensé par ce panier au buzzer, c’était fantastique ».

Son panier a été célébré à sa juste valeur, par les fans mais aussi par ses coéquipiers qui n’ont pas manqué de bien le chahuter !

« Mes coéquipiers étaient juste contents pour moi. Ils savent à quel point je me donne à fond. Tout le monde rêve de mettre un « game winner », donc quand tu as l’opportunité de le faire et de fêter ça avec ton équipe, c’est un super moment. Surtout après deux prolongations, tout le monde était épuisé ».