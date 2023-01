Stats & Highlights | Les Knicks et les Cavs retrouvent la victoire, onzième succès de suite pour les Nets

Les Cavaliers et les Knicks avaient besoin d’une victoire. Les premiers ont mis fin à leur série de trois revers de suite à Chicago, les seconds ont enfin gagné après cinq défaites de rang. Les Nets sont loin de ces problèmes-là puisque Kevin Durant et sa bande sont désormais sur onze victoires consécutives.

Les Pacers ont dominé les Clippers sur le fil quand les Sixers ont facilement écarté le Thunder. De son côté, Luka Doncic a encore été brillant avec 51 points face aux Spurs.

Enfin, les Wolves et le Jazz n’ont pas réussi à bien finir l’année et à stopper l’hémorragie. Minnesota est sur six revers de rang et Utah sur quatre, tombant après un panier au buzzer de Tyler Herro.

Indiana – LA Clippers : 131-130

Tout s’est joué dans les derniers instants. Les Clippers ont surmonté 16 ballons perdus avec un Paul George en grande forme (45 points). Les Californiens ont six points d’avance à moins de six minutes du terme.

C’est alors que Tyrese Haliburton enchaîne 14 points dans les quatre dernières minutes. Kawhi Leonard aura une balle d’égalisation à 3-pts, mais il se manque. Haliburton valide ensuite le succès des Pacers aux lancers-francs. Deuxième défaite de suite pour les hommes de Tyronn Lue.

Houston – New York : 88-108

Les Rockets avaient bien commencé la rencontre, mais ils vont rapidement déjouer, dès le deuxième quart-temps. Désormais maladroits à 3-pts, les Texans perdent aussi trop de ballons pour exister.

En début de dernier quart-temps, les Knicks font le break en deux temps. D’abord avec un 7-0 où s’illustre Evan Fournier, puis avec un 8-0, avec des paniers primés d’Immanuel Quickley et Quentin Grimes. New York retrouve enfin la victoire, troisième défaite de suite pour Houston.

Chicago – Cleveland : 102-103

Ce n’est pas avec son attaque que Cleveland a arraché la victoire à Chicago. Les Cavaliers ont perdu 20 ballons, dont sept pour le seul Donovan Mitchell. En revanche, après une deuxième mi-temps maîtrisée, la défense va fermer l’accès au panier à double tour.

Dans les cinq dernières minutes du match, les Bulls ne marquent qu’un seul panier ! DeMar DeRozan et sa bande survivent avec les lancers-francs et l’arrière ramène Chicago à un point, sur un layup, à 29 secondes de la fin. Les Cavaliers vont réussir à le gêner sur sa dernière tentative, celle de la gagne, et à briser leur mauvaise série.

Charlotte – Brooklyn : 106-123

Pas de problème pour Brooklyn. Portés par un Kyrie Irving qui inscrit 18 de ses 28 points en première période, les Nets vont rapidement prendre les commandes de la rencontre.

En troisième quart-temps, les Hornets reviennent à 14 points quand Irving et Kevin Durant enchaînent 11 des 13 points de Brooklyn. L’écart revient à vingt points et les troupes de Jacque Vaughn enregistrent une onzième victoire de suite sans frémir.

San Antonio – Dallas : 125-126

Gregg Popovich avait promis de maintenir Luka Doncic sous la barre des 50 points. Il s’est loupé ! Le Slovène a inscrit 51 points (avec 9 passes) et les Mavericks ont réussi à arracher une sixième victoire de suite.

Les Mavericks ont pourtant gâché une avance de 17 points en seconde période. Mais Doncic a pris deux rebonds et marqué deux lancers-francs importants (avant d’en louper deux autres) dans les cinq dernières secondes de la partie pour maintenir en vie la série de Dallas.

Minnesota – Detroit : 104-116

Pendant trois quart-temps, les Wolves avaient la main sur la partie. Dès le premier quart-temps, D’Angelo Russell marque 13 des 21 premiers points de Minnesota et les Pistons accusent déjà 18 points de retard après un 26-8.

Puis, en deuxième mi-temps, Bojan Bogdanovic réveille son équipe avec ses paniers primés et 17 points dans le troisième quart-temps. Le banc de Detroit apporte aussi beaucoup et à cheval sur le troisième et le dernier quart-temps, les Pistons passent un 32-9, avec notamment un 11-0, pour inverser la tendance et l’emporter.

Oklahoma City – Philadelphie : 95-116

Dernière soirée de l’année 2022 tranquille pour les Sixers. Tobias Harris a lancé ses coéquipiers dans la rencontre avec 16 points en 16 minutes en première mi-temps, et Philadelphie a déjà plus de 25 points d’avance.

Sans James Harden à ses côtés, Joel Embiid compile un triple-double (16 points, 13 rebonds et 10 passes) sans forcer et les Sixers s’imposent sans avoir tremblé une seule fois.

Utah – Miami : 123-126

Les deux équipes n’ont pas voulu se lâcher. En fin de première période, le Heat accélère avec cinq paniers de suite pour prendre dix points d’avance. En troisième quart-temps, le Jazz revient avec les paniers primés du duo Lauri Markkanen – Jordan Clarkson, et un 11-0.

Plus tard, Miami va à nouveau passer devant, avant de voir Utah revenir encore. Le Finlandais égalise aux lancers-francs dans les dernières secondes, avant que Tyler Herro ne remonte la balle et marque un superbe et pas facile shoot à 3-pts, pour donner la victoire aux Floridiens.