Autoritaires, les Grizzlies calment les Pelicans

En NBA, l’année 2022 se refermait en nous offrant un choc entre les Grizzlies et les Pelicans, deux équipes présentes dans le Top 3 de l’Ouest. L’occasion d’assister à un duel de haut vol entre Ja Morant (32 points, 8 passes) et Zion Williamson (20 points, 9 rebonds, mais 9 pertes de balle…), amis et camarades de la Draft 2019.

C’est finalement le leader de Memphis qui a pris le dessus sur le boss de New Orleans collectivement (116-101). Une victoire qui s’est dessinée dans le quatrième quart-temps pour les joueurs du Tennessee et qui fait en prime les affaires des Nuggets, de nouveau seuls au sommet de leur conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un trou d’air fatal pour New Orleans. Encore au contact à la fin du troisième quart-temps (83-79), les Pelicans ont ensuite perdu le fil au pire moment. En back-to-back, ils ont tout simplement pris l’eau dans les douze dernières minutes : 33-22, avec surtout un 24-6 pour attaquer la période, sans oublier aucun panier à 3-pts ! Trop difficile, dans ces conditions, de lutter, surtout que Jaren Jackson Jr. et Ja Morant étaient insaisissables (20 points à deux) pour guider les Grizzlies dans le camp d’en face.

— Ja Morant gagne son duel avec Zion Williamson. Les deux phénomènes de la Draft 2019 se retrouvaient pour un affrontement excitant. Malheureusement, entre les pertes de balle de l’intérieur des Pelicans et la maladresse du meneur des Grizzlies pour commencer, il a globalement eu du mal à tenir ses promesses. C’est finalement Morant, réveillé et auteur d’une seconde période d’un bien meilleur acabit (23 points), tout en agressivité, qui a eu le dernier mot contre Williamson, quant à lui bien muselé et incapable de rentrer dans son match de toute la soirée.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Adams/Jackson Jr. Jolie performance de la raquette des Grizzlies, constituée de Steven Adams (10 points, 21 rebonds) et Jaren Jackson Jr. (17 points, 6 rebonds, 3 interceptions, 6 contres). Ensemble, ils ont verrouillé l’accès au cercle en défense et aidé leur équipe à faire du grabuge dans la peinture en attaque (74 points à 44 !). Signant notamment une deuxième mi-temps de grande qualité (avec aussi Brandon Clarke), de chaque côté du parquet donc, pour permettre à Memphis de progressivement poser sa patte sur cette partie.

⛔ L’adresse de New Orleans. Outre Trey Murphy et Jaxson Hayes, c’est bien simple : aucun joueur des Pelicans n’a terminé au-dessus des 50% de réussite aux tirs. La preuve que leur attaque était grippée (seulement 35% s’adresse générale…), à l’image des prestations ratées de CJ McCollum (4/16, dont 1/7 de loin), Herb Jones (2/12, dont 0/4 de loin), Naji Marshall (2/10) ou même Zion Williamson (6/16), alors que Jonas Valanciunas traversait cette rencontre comme une ombre, à cause de ses fautes. Heureusement, les lancers (29/36) étaient là pour permettre aux hommes de Willie Green de tenir le choc pendant trois quarts-temps. Jusqu’à ce que cela ne suffise plus…

LA SUITE

Memphis (22-13) : back-to-back contre Sacramento, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00).

New Orleans (23-13) : déplacement à Philadelphie, dans la nuit de lundi à mardi (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.