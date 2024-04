Les Knicks dans une nouvelle spirale négative

« C’est du caractère de basketteur. Certaines défaites sont difficiles mais il faut passer outre car les matchs s’enchaînent. » Cette nuit à San Antonio, les Knicks de Tom Thibodeau n’ont pas su passer outre. Deux jours après un revers qui n’aurait pas « dû » arriver sur le parquet des Mavs de Luka Doncic, où ils ont dilapidé une avance de 9 points dans les 30 dernières secondes, les New-Yorkais n’ont pas réagi face aux Spurs.

Ils ont pourtant pu compter sur deux énormes performances individuelles. Julius Randle a signé son record de la saison avec 41 points (14/27 aux tirs dont 6/13 de loin) tandis qu’Immanuel Quickley, de nouveau titulaire en l’absence de Jalen Brunson (hanche), a posté son record en carrière avec 36 points (12/27 dont 5/12 de loin).

Mais derrière eux… Seul Evan Fournier, qui a rejoué pour la première fois depuis la mi-novembre en raison de l’absence de RJ Barrett (doigt lacéré), a dépassé la barre des 10 points (11 points en 17 minutes). Quentin Grimes, auteur de 33 points à Dallas ? Seulement 9 points à 1/10 aux tirs…

« On n’a pas bien joué. Les chiffres, quand tu ne gagnes pas, ne veulent rien dire. Je ne me laisse pas absorber par les stats individuelles. Je regarde ce que fait l’équipe, comment avoir un impact sur la victoire. La balle était dans la raquette toute la soirée, ils ont marqué 38 points dans le premier quart-temps. Et puis c’était trop peu, trop tard à la fin. On doit trouver une solution », réclame Tom Thibodeau dont l’équipe a été surclassée à l’intérieur (20 points de plus encaissés et 10 rebonds captés de moins).

Cette défaite à Dallas a-t-elle pu laisser des traces ? Les Knicks étaient certes privés de deux de leurs meilleurs marqueurs mais il s’agissait du deuxième pire bilan de l’Ouest en face.

« Évidemment, on ne veut jamais terminer un match comme ça, mais il fallait que tout s’aligne pour (les Mavs) et l’inverse pour nous, et c’est ce qui s’est passé. Mais c’est un nouveau jour. Il s’agit d’un match à la fois, je suis concentré sur le match d’aujourd’hui. On a bien assez de gars capables de faire le travail. Donc c’est tout ce qui me préoccupe », affichait Julius Randle avant la rencontre.

La rechute de la défense

New York doit maintenant se préoccuper de l’évolution de son bilan. Il y a encore dix jours, les Knicks surfaient sur la meilleure dynamique de la ligue avec huit victoires de suite.

Avec cette défaite à San Antonio, cela fait cinq défaites de rang et un bilan qui retombe tout juste à l’équilibre (18 victoires – 18 défaites). Avant ce déplacement dans le Texas, ils avaient perdu trois matchs au Madison Square Garden, dont deux contre des équipes au bilan négatif (Raptors et Bulls, en plus des 76ers).

Sur leur série de victoires, pas de recette miracle : les Knicks défendaient fort avec moins de 98 points encaissés en moyenne. Sur la série négative actuelle, ce sont près de 120 points pris en moyenne…

« On a marqué 115 points, c’est suffisant. On parle de ce qui permet de gagner : la défense, les rebonds et peu de ballons perdus. Cela vous met en position de gagner. Tout le monde est capable de défendre, de prendre les rebonds, de prendre soin de la balle. Avec des joueurs en moins, la marge d’erreur est plus petite, mais avec l’intensité, si on fait le reste collectivement, on peut battre n’importe qui », juge Tom Thibodeau, dont l’équipe se doit de réagir dimanche, sur le parquet de la plus mauvaise équipe de l’Ouest, les Rockets.