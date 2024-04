Kevin Love certain que les Cavs retireront le maillot de Kyrie Irving

« Il y a des moments où j’ai pensé avoir, un jour, mon numéro 11 au plafond. C’est un rêve. » Ainsi s’exprimait Kyrie Irving en septembre 2018 en désignant les hauteurs du TD Garden. À moins qu’il ne soit amené à retourner dans le Massachusetts pour y gagner quelques titres, ce rêve ne se concrétisera pas. Quid cependant de la Rocket Mortgage FieldHouse où il a brillé avec les Nets cette nuit ?

« Avec les tirs qu’il rentre, il faut juste s’asseoir et se dire qu’on ne peut pas y faire grand-chose. C’est comme ça depuis le début de sa carrière. C’est pour cela qu’il a été un joueur si spécial dans cette ligue et qu’il continue à l’être », commence par rendre hommage Kevin Love, interviewé par Cleveland.com, après la sortie à 32 points (11/19 aux tirs dont 7/11 de loin) de son ancien coéquipier, dans la victoire de Brooklyn.

Une performance qui n’est pas passée inaperçue auprès des fans locaux, dont certains ont préféré accueillir leur ancien joueur vedette par quelques huées. Kevin Love a du mal à le comprendre : « Je peux le comprendre si quelqu’un, je suppose, veut le prendre d’un point de vue politique ou religieux. Mais je crois que sur le plan basket, et ce qu’il a signifié pour la franchise, Cleveland, l’Ohio, il devrait recevoir de vrais applaudissements chaque fois qu’il vient. Suffisamment de temps a passé pour qu’on l’aime pour ce qu’il a représenté. »

Six saisons et un titre historique

Beaucoup d’eau a en effet coulé sous les ponts depuis sa demande de transfert surprise formulée durant l’intersaison 2017, qui s’était ainsi concrétisée par son arrivée à Boston, en échange d’Isaiah Thomas notamment. Deux saisons décevantes avec les C’s plus tard, il prenait à nouveau la route pour s’engager avec les Nets.

Plusieurs séquences d’instabilité dans sa carrière donc, marquées par un lot de polémiques, dont la dernière en date avec la promotion sur les réseaux sociaux d’un film antisémite, mais qui n’enlèvent rien au point d’orgue de sa carrière : le titre de 2016 avec les Cavs.

Si bien que lorsque Cleveland.com demande à Kevin Love si le maillot du meneur doit être retiré dans l’Ohio, sa réponse fuse : « Sans aucun doute. Absolument. Tout de suite, après la fin de sa carrière. La question ne se pose même pas pour moi. Il doit être là-haut. Il a rentré le plus grand tir de l’histoire de la franchise et l’un des tirs les plus importants de l’histoire des finales quand on pense à comment tout s’est déroulé : ce que cela signifiait pour la ville, pour son parcours, celui de LeBron et tout le reste, y compris cette équipe de Golden State qui est devenue une dynastie et qui était historiquement forte. »

Ce seul tir, rentré dans les derniers instants du Game 7 de cette finale d’anthologie remportée par les Cavaliers, est un argument de poids. Suffisant pour autant ? Le meneur a certes été drafté par la franchise de l’Ohio en 2011 (premier choix) mais il n’y est finalement resté « que » durant ses six premières saisons dans la ligue.

Aucune catégorie statistique dominée

Il est par exemple absent du Top 10 des joueurs ayant joué le plus de matchs ou de minutes avec le maillot des Cavs. Le joueur des Nets ne domine d’ailleurs aucune catégorie statistique de l’histoire de la franchise, quasiment toutes propriétés du « King ». Il est toutefois 8e au classement des joueurs ayant inscrit le plus de points, juste devant Kevin Love, ou 3e à la plus grosse moyenne de points (près de 22 points).

C’est aussi avec le maillot des Cavs qu’il a obtenu quatre de ses sept sélections All-Star en carrière, son titre de rookie de l’année ou encore l’une de ses trois sélections All-NBA. Et ceci au sein d’une franchise qui a d’abord dû se relever du départ de LeBron James, avant de digérer son retour en 2014 après son passage à Miami.

Kyrie Irving se souvient de la « l’énorme pression » qu’il s’était mise en débarquant dans l’Ohio « après le départ du fils prodigue. J’ai dû prendre les choses en main après ça. Qui sait si j’allais être à la hauteur ? Je me suis mis cette pression pour remplir des chaussures qui n’étaient pas faites pour moi. Je voulais juste écrire ma propre histoire. Pour y parvenir, j’ai dû endurer quelques années difficiles où on n’avait que quelques milliers de personnes dans les tribunes. J’avais parfois l’impression de rentrer chez moi, comme un ranger solitaire ou un super-héros essayant de ramener Cleveland au sommet. »

Il n’y était pas parvenu puisque les Cavs avaient dû attendre le retour du « King » pour basculer dans le positif et enfin retrouver les playoffs. Mais LeBron James, dont le maillot sera évidemment retiré dans l’Ohio, aurait-il mené la franchise jusqu’aux Finals et au titre sans Kevin Love… et surtout Kyrie Irving ?

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.