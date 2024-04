La rivalité Warriors – Grizzlies monte encore d’un cran

C’est Ja Morant qui avait allumé la première mèche dans la semaine. Le meneur des Warriors avait reconnu qu’il avait entouré la date des retrouvailles avec les Warriors et qu’il était revanchard. C’est encore lui, dans la même interview, qui annonçait, en substance, qu’il ne craignait personne à l’Ouest, et qu’ils ne se méfiaient que des Celtics.

Le décor était planté, et les Warriors étaient donc prévenus. Des Warriors au bord de la crise après avoir pris deux gifles à New York et Brooklyn. Mais… on le dit, on le répète, « il ne faut jamais sous-estimer le coeur d’un champion« , et les Warriors ont envoyé un message aux jeunes Grizzlies.

« Nous savons ce que nous voulons faire et nous l’avons fait à plusieurs reprises » rappelle Klay Thompson, auteur de 24 points et 9 rebonds. « Il n’y a aucune déclaration qui puisse nous énerver… Au milieu des années 2010, j’avais l’habitude de prendre ce genre de choses à cœur. Mais maintenant, après 12 ans dans cette ligue, je me préoccupe juste de savoir comment on peut être les meilleurs possibles. »

Si les Warriors ont dominé la rencontre dès les premiers instants, on a tout de même eu droit à quelques bribes d’une rivalité avec un total de sept fautes techniques ! Jordan Poole a été expulsé, et Klay Thompson a pris une technique pour un mauvais regard sur Dillon Brooks, qui était au sol. Rarement, on avait vu Klay Thompson aussi remonté, et tout le public s’est enflammé. De quoi agacer encore plus Dillon Brooks…

« Les arbitres ont laissé faire » estime-t-il. « Ils l’ont fait pendant tout le match, et ensuite ils veulent se payer le méchant. C’est de la folie pour moi. Des coups de sifflet étaient nuls, ils se sont trompés sur le joueur qui tirait les lancers… C’était un cirque. Il aurait fallu d’autres arbitres. »

« Pour qu’une rivalité se développe vraiment, il faut qu’il y ait, je pense, plusieurs séries de playoffs »

Pour Steve Kerr, tout cela n’est que de la compétition. « Après la série de playoffs de la saison passée, et le fait qu’ils soient jeunes et ambitieux, ça donne des accrochages et des échanges… Mais c’est sain et c’est bon. C’est l’esprit de la compétition, et pour moi, c’est bien. »

Au final, peut-on parler de rivalité ? « C’est clair que ça prend de l’ampleur » avoue Steve Kerr à propos de la tension entre les deux équipes. « Mais pour qu’une rivalité se développe vraiment, il faut qu’il y ait, je pense, plusieurs séries de playoffs. La série de l’année dernière avait été très disputée et animée. Nous savons à quel point ils sont bons, nous essayons de poursuivre sur notre lancée et ils essaient de nous faire tomber de notre piédestal. C’est un très bon duel qui s’annonce. »

Qu’en pense Klay Thompson dont le duel avec Dillon Brooks a animé la soirée ? « Ils sont talentueux. Nous sommes talentueux. Nous sommes aguerris. Ils ont parlé de dynastie et de ce genre de choses. On ne peut pas parler de dynastie quand on n’a pas encore gagné… Je trouve que c’était prématuré, et même d’employer ce mot. Mais ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, et je pense que c’est réciproque ».

Prochain rendez-vous, le 25 janvier, toujours au Chase Center.