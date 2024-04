Steve Kerr : « Notre bilan illustre ce que nous sommes »

Il y a des chiffres qui font mal, et même très mal. Balayés la veille par les Knicks, les Warriors ont failli vivre la pire nuit de leur histoire à Brooklyn. À la pause, les coéquipiers de Kevin Durant menaient 91-51 !!! Jamais les Nets n’avaient inscrit autant de points dans une première mi-temps, et jamais ils n’avaient mené de 40 points à la pause. Autres records de franchise : 23 passes décisives et 13 paniers à 3-points en première mi-temps.

Heureusement pour les Warriors, les Nets ne vont pas les humilier, mais à l’arrivée, c’est une nouvelle fessée (143-113), et en deux soirs à New York, le différentiel est énorme : -68 !

« Notre bilan illustre ce que nous sommes » résume Steve Kerr. « C’était un mauvais road trip. On est à 15v-18d, et on est sous les 50% de victoires. On doit trouver un moyen d’inverser ça. »

Ce « road trip » confirme que les champions NBA sont indigents en déplacement avec seulement 3 victoires en 19 matches. Les absences de Stephen Curry, Klay Thompson et d’Andrew Wiggins n’expliquent pas tout, et un champion NBA, même diminué, ne peut pas encaisser 91 points en une mi-temps !

« Cette première mi-temps était choquante » reconnait Draymond Green. « Il faut une prise de conscience parce qu’on ne veut pas être dans la sur-réaction. Ceci dit, la chose la plus importante est de toujours jouer comme il faut, et tant que les erreurs sont liées à des efforts, on en accepte les résultats. Il faut avoir conscience de qui nous sommes. »

Jordan Poole coule à pic

Les Warriors sont justement une équipe moyenne, 11e de leur conférence, éloignée de la 6e place qualificative pour les playoffs. Quand on est une équipe moyenne et diminuée, il faut effectivement jouer juste. Sinon, on le paie « cash ».

« On perd 13 ballons en premier quart-temps… Je crois que leurs trois premiers paniers surviennent après des balles perdues » rappelle Steve Kerr. « On ne peut pas couvrir en défense après une balle perdue, et c’était le plus gros problème pour débuter le match. On a vraiment essayé de créer du jeu, mais on a perdu le contrôle… Et ils ont été phénoménaux en première mi-temps. Ils ont tout mis. »

Le joueur symbole de cette déroute, c’est Jordan Poole. Sans Stephen Curry, ni Klay Thompson, il avait les clés de l’équipe, et il a sombré : 13 points à 4 sur 17 aux tirs, dont 1 sur 11 à 3-points et 7 balles perdues !

« Plus il joue simple, plus il a des shoots faciles » conclut Steve Kerr. « C’est un peu le paradoxe avec lui, mais c’est un problème pour nous ces derniers matches. Ces deux derniers soirs, il a juste trop forcé. »