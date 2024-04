Au bord de la crise de nerfs, les Bulls respirent après leur victoire à Miami

Si les Bulls ont remporté leur premier match sur leurs cinq dernières tentatives mardi soir à Miami, et que l’ambiance était au beau fixe après la victoire à South Beach, avec de la musique et des blagues dans les vestiaires, les murs ont bel et bien tremblé à la mi-temps de la défaite précédente, avec 150 points encaissés face à Minnesota.

Dans une spirale négative, et alors que The Athletic faisait état d’une relation compliquée (au moins sur le terrain) entre les deux meilleurs scoreurs de l’équipe, DeMar DeRozan et Zach LaVine, les deux hommes ont tous deux tenu à désamorcer la situation. La victoire à Miami aidant grandement en cela…

« C’est quelque chose qui arrive tout le temps dans les vestiaires », explique Zach LaVine à propos de cette mi-temps très tendue contre les Wolves, sur NBC Sports. « Il y avait plusieurs gars qui ont pris la parole car ils étaient frustrés. C’est ce qui est censé arriver, on est une équipe de basket. Ce n’est ni la première, ni la dernière fois que ça arrivera. C’est simplement que c’est sorti, mais ce n’est rien de nouveau pour nous. »

Zach LaVine au coeur de la tourmente

Les coups de gueule ne sont en effet pas rares en NBA, et ils peuvent même être utiles. Ils restent quand même l’expression d’une frustration, alors que Billy Donovan a dû calmer les choses entre ses joueurs…

« Les gars ont discuté. On essaye d’être des leaders à notre manière, mais on doit encore trouver un moyen d’y arriver », assurait Zach LaVine dimanche, déjà sur NBC Sports. « Ce n’est pas comme si on n’essayait pas. On discute beaucoup mais on doit aussi s’arrêter de discuter et le faire sur le terrain. C’est frustrant pour nous, c’est frustrant pour les fans, c’est frustrant pour tout le monde en fait. C’est embarrassant. En fin de compte, on doit pouvoir se regarder dans la glace et trouver une manière de répondre et de se battre. »

Au coeur du problème, c’est l’effort défensif de certains, dont Zach LaVine, qui a été pointé du doigt. Une critique amplifiée du fait que Zach LaVine vient de parapher une prolongation de contrat de cinq ans au salaire maximal (215 millions de dollars), alors qu’il vient également de sortir d’une nouvelle opération au genou gauche cet été…

« Il y a de grosses responsabilités dans tout. Je me tiens à des standards, pas à un contrat, et ce depuis mon premier jour en NBA », réplique Zach LaVine sur ce point.

Un succès qui soulage

Complètement investis dans un « Big Three » qui ne fonctionne pas super bien ensemble, si ce n’est pour un bon passage en fin de saison passée, les Bulls doivent désormais faire le dos rond et attendre que l’orage passe. Ou, en l’occurrence, que leurs deux scoreurs extérieurs trouvent enfin un modus vivendi qui conviennent à tout le monde.

« Toute relation est un travail en cours », ajoute DeMar DeRozan sur ses difficultés à évoluer avec Zach LaVine. « Quand on apprécie cette relation et qu’on veut en faire partie, il faut prendre le bon avec le mauvais. Ce n’est pas nécessairement que le mauvais gâche tout, il vient simplement avec. Je n’ai jamais vu personne qui puisse être dans une relation au long cours avec seulement des sourires et des rigolades tous les jours. »

Cette victoire en Floride fait donc beaucoup de bien, même si les absences de Jimmy Butler et Kyle Lowry ont bien aidé. Actuellement 11e à l’Est (12 victoires – 18 défaites), les Bulls sont encore loin d’être guéris…

« C’était bon d’obtenir cette victoire, d’avoir à nouveau cette bonne sensation, surtout après cette défaite très difficile à avaler », conclut Nikola Vucevic. « C’était nécessaire ! On espère qu’on va pouvoir apprendre de ça. »