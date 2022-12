Les Wizards mettent fin à leur série noire à Phoenix

Restant sur une des pires dynamiques de la NBA avec dix défaites d’affilée, les Wizards rendaient visite à Phoenix cette nuit, alors qu’ils sont actuellement lancés sur un « road trip » long de six matchs à l’Ouest.

Face à des Suns privés de Devin Booker, Kyle Kuzma (29 points, 6 rebonds, 6 passes) et Bradley Beal (27 points, 6 rebonds, 6 passes) ont fait la paire pour éviter le pire, un nouveau revers. Si les Suns pensaient pourtant bien avoir fait le plus dur en prenant dix points d’avance à 7 minutes de la fin du match, c’est bien Washington qui s’impose (113-110) grâce à un finish à sens unique, dont un 13-0 des Wizards pour passer de -4 à +9 dans les deux dernières minutes du match.

Sans leur meilleur scoreur, les Suns ont pu compter sur un excellent Landry Shamet (31 points, 6 passes) qui n’a pas hésité à prendre ses tirs extérieurs, alors que Deandre Ayton (30 points, 13 rebonds) a lui aussi dominé son sujet à l’intérieur. Chris Paul (12 points, 11 passes) et Mikal Bridges (10 points, 4 balles perdues) sont eux passés au travers offensivement, cumulant un 7/22 aux tirs à eux deux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Enfin la lumière pour D.C. Plongés dans la plus profonde obscurité depuis une dizaine de matchs, et autant de défaites, les Wizards ont retrouvé la lumière en Arizona cette nuit, et ce fut grâce au réveil de Bradley Beal en fin de match. Bien tenu par Mikal Bridges et la défense des Suns en première mi-temps, à 1/8, Bradley Beal a réussi à trouver son rythme en début de dernier quart, avec deux paniers de suite face à Chris Paul, avant de dérouler son jeu et de trouver Kyle Kuzma dans le coin opposé pour faire le break dans les dernières minutes. En plus de Kyle Kuzma et Bradley Beal, on peut également souligner l’impact de Daniel Gafford sous les panneaux, qui finit à 12 points et 9 rebonds, pour remplacer au pied lever un Porzingis malade dans le cinq majeur.

– Des Suns sur la jante. Il y a des passages plus difficiles que d’autres dans une saison NBA, que ce soit causé par le calendrier et les déplacements en série ou tout simplement les blessures. Pour Phoenix, l’infirmerie ne désemplit toujours pas avec Devin Booker qui y multiplie les allers-retours. Mais c’est sans parler de Cam Payne et même Josh Okogie, qui était sur une belle dynamique. « On rebat les cartes et c’est à moi de faire au mieux pour gérer l’effectif et trouver les meilleures combinaisons autour de Chris, Mikal et Deandre », raconte Monty Williams. « Je reçois des messages tôt le matin [du staff médical] et ça me donne une idée de qui on aura. Ça me permet de m’organiser et de faire ma rotation. Au final, on gère des minutes. »

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Kuzma. Saignant d’entrée de jeu, avec 10 points dès le premier quart, Kyle Kuzma retrouve de l’adresse à 3-points sur le mois de décembre (de 30% en novembre à 40%). Il l’a confirmé hier soir en Arizona avec un 5/10 des plus solides, pour accompagner ses 29 points, 6 passes et 6 rebonds.

✅ Bradley Beal. Tenu à 2 points en première mi-temps, Bradley Beal a finit à 27 unités, faites le calcul ! Ça fait bel et bien 25 points en deuxième mi-temps, dont 16 en dernier quart, à 4/6 aux tirs et 8/11 aux lancers dont deux réussites très importantes sur la ligne de réparation à 14 secondes de la fin.

✅ Landry Shamet. S’il a réussi plusieurs paniers en toute fin de match quand ce dernier était déjà plié, il n’empêche qu’il a parfaitement répondu présent à l’appel de son coach. Avec un record en carrière à 9 3-points réussis, et 31 points, record de saison, Landry Shamet a réussi un très grand match. Malheureusement en vain…

⛔️ Chris Paul. Le meneur vétéran des Suns n’est clairement plus dans la fleur de l’âge et il semble avoir de plus en plus de mal à lancer la machine. Comme hier soir, avec une première mi-temps capot, à 0/5 aux tirs et 5 passes. Sans réel impact sur la partie, il a ouvert son compteur en milieu de 3e quart et finit en double-double, mais loin de son match précédent, tout feu tout flamme face aux Lakers (28 points, 8 passes).

LA SUITE

– Phoenix (19-13) : réception de Memphis vendredi.

– Washington (12-20) : à Salt Lake City jeudi.