Les Bucks maitrisent Zion Williamson et les Pelicans

Si les Bucks prennent le meilleur départ, c’est Jonas Valanciunas qui fait parler de lui dans le premier quart-temps. Le pivot lituanien marque 15 des 27 points de son équipe mais ce sont les Bucks qui prennent 11 points d’avance derrière un 8-0 personnel de Giannis Antetokounmpo lors des 90 premières secondes de la deuxième période (38-27).



Jonas Valanciunas en remet alors une couche. Il complète son 3/5 à 3-points du premier quart-temps par un 3/3 pour remettre les Pelicans dans le coup (46-43). C’est d’ailleurs grâce à leur adresse extérieure collective que les hommes de Willie Green s’accrochent alors que Giannis Antetokounmpo et les Bucks dictent leur loi près du cercle (66-61). À la pause, le Grec compte 26 points contre 28 au Lituanien !

Les Pelicans s’accrochent tant bien que mal mais à l’image d’une faute technique sifflée à un Zion Williamson frustré par le schéma défensif de Milwaukee, ils finissent par lâcher prise. Après Valanciunas, c’est au tour de Brook Lopez de briller avec un 3/3 de loin pour mettre les Bucks à +15 (100-85). L’écart atteint même les 18 longueurs grâce à un 10-2 mené par Antetokounmpo pour ouvrir le dernier quart temps (110-92).

Le sursaut d’orgueil des Pelicans arrive grâce au réveil de Zion Williamson et à l’adresse retrouvée de C.J. McCollum. Ils passent un 22-7 à leur adversaire et le Smoothie King Center monte en pression (117-114). Les Bucks ne paniquent pourtant pas. Brook Lopez vient en aide deux fois pour stopper Zion alors que Jrue Holiday instigue un 7-0 qui décide de l’issue du match. Les Bucks débutent leur road trip de cinq matchs par une victoire méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel tant attendu : Antetokounmpo face à… Valanciunas ! On se frottait tous les mains à l’idée de voir Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson en découdre mais la défense des Bucks en a décidé autrement. C’est donc Jonas Valanciunas qui a relevé le défi présenté par le Grec. Antetokounmpo a martyrisé les Pelicans, attaquant sans problème et sans relâche la raquette adverse pour finir à 71% de réussite tout en provoquant faute après faute pour aller sur la ligne 22 fois ! Valanciunas a lui tout tenté pour lui résister, marquant 28 de ses 37 points en première mi-temps, et faisant parler la poudre avec un magnifique 7/10 de loin. Le Lituanien est devenu le deuxième joueur de l’histoire des Pelicans (DeMarcus Cousins, 2 fois) a compilé 37 points, 18 rebonds, et 5 passes !

– Zion Williamson en difficulté face à la défense de Milwaukee. Cette saison, Zion, c’est 25 points par match à 63% de réussite à 2-points. La star des Pelicans est normalement injouable quand il attaque le cercle, sauf que la défense de Milwaukee était prête au défi. Les Bucks ont alterné entre Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday comme défenseurs principaux sur l’ancien de Duke et ils ont également changé sur les pick-and-roll inversés qui permettent d’habitude à Williamson d’attaquer des arrières. Face à Holiday ou Matthews, Williamson a eu un peu plus de mal, et quand il a fait la différence, Brook Lopez était là en deuxième rideau pour contester ses tirs. Après trois quart-temps, il n’avait pris que 6 tirs. Il a fini la rencontre avec 18 points à 43% de réussite et cinq ballons perdus.

– Les débuts de Joe Ingles avec les Bucks. Absent des terrains depuis sa grave blessure au genou gauche survenu le 30 janvier dernier, Joe Ingles effectuait son grand retour cette nuit. Après quasiment 11 mois sans jouer, l’Australien est apparu rouillé, ratant ses 4 tirs et perdant 3 ballons. Une fois qu’il aura retrouvé ses jambes et son rythme, il pourrait devenir une autre créateur pour Mike Buddenholzer en soutien d’Antetokounmpo, Middleton et Holiday.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Le Grec a été dominateur toute la soirée, marquant 42 points à 12/17 aux tirs ! Les Pelicans n’ont jamais réussi à le ralentir, l’envoyant sur la ligne des lancers-francs 22 fois. Giannis Antetokounmpo a aussi pris 10 rebonds.

✅ Brook Lopez – Jonas Valanciunas. Les deux pivots nous offert un récital cette nuit. Le Buck a terminé avec 30 points à 4/9 à 3-points et la victoire, alors que le Lituanien a lui marqué 37 points à 7/10 à trois points, égalant son record de 3-points sur un match. Il a également pris 18 rebonds et délivré 5 passes décisives !

✅ Jrue Holiday. Le meneur des Bucks a comme souvent été juste en attaque avec 18 points et 11 passes décisives, et impressionnant en défense.

✅ C.J. McCollum. L’ancien Blazer a lui aussi noirci la feuille de stats avec 31 points, à 11/24 aux tirs, 9 passes, et 8 rebonds. Son 6/10 de loin a longtemps gardé les Pelicans en embuscade.

✅ ⛔Zion Williamson. Comme évoqué plus haut, la star des Pelicans a souffert dans la défense des Bucks. Il a tout de même marqué 9 de ses 18 points en dernier quart temps. Il a également fait 7 passes décisives et pris 7 rebonds.

⛔ Le banc des Pelicans. Avec seulement 11 points, les remplaçants des Pelicans, pourtant performants cette saison, sont passés au travers ce soir.

LA SUITE

Milwaukee (22-8) : les Bucks enchainent mercredi à Cleveland.

La Nouvelle-Orléans (18-12): les Pelicans reçoivent les Spurs jeudi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.