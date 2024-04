Basketball Africa League | La 3e saison débutera en mars

Après 2021 et 2022, la Basketball Africa League (BAL) organisera sa troisième saison en 2023, avec de nouveau 12 équipes engagées en deux conférences.

Tout commencera au Sénégal le 11 mars, avec la conférence du Sahara, avant d’aller en Égypte en avril-mai, pour la conférence du Nil. Enfin, après la phase finale, les Finals se joueront à Kigali, au Rwanda, fin mai.

Comme en 2022, des jeunes talents de la « BAL Elevate » intégreront les douze équipes (un par équipe). La saison passée, c’est le club tunisien de l’US Monastir qui s’était imposé contre le club angolais de Petro de Luanda.

The wait is over and the time is NOW! After 2 successful seasons, get ready to experience African basketball like never before! #theBAL season 3 is coming Spring 2023! pic.twitter.com/3ESphZItrZ

— Basketball Africa League (@theBAL) December 14, 2022