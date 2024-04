Utah brise la belle série de victoires des Pelicans

Les Pelicans arrivaient dans l’Utah sur leur plus belle dynamique de leur saison, forts de sept succès de rang, mais le Jazz, bien aidé par le retour de Lauri Markkanen (19 points, 11 rebonds), a facilement remporté ce match en créant un écart définitif en début de deuxième mi-temps (121-100).

Zion Williamson (26 points, 9 rebonds, 5 passes) a encore fait son match en semant à nouveau la terreur dans la peinture mais ses coéquipiers étaient en travers en adresse à 4/27 derrière l’arc, à l’image de Trey Murphy qui finit carrément capot à 0/7 aux tirs. Seuls les vétérans CJ McCollum et Jonas Valanciunas ont réussi à dépasser les 10 points marqués, respectivement à 14 et 15, mais les deux sous les 50% de réussite aux tirs.

En pleine bourre derrière leur force intérieure incarnée par le duo Jarred Vanderbilt – Walker Kessler, le Jazz a réussi son meilleur deuxième quart défensif de la saison (en tenant NOLA à 15 points seulement) avant d’enchaîner avec son 3e quart le plus offensif de la saison (39 points inscrits). La recette idéale pour une fin de match au chaud !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 3e quart assassin. Déjà tenus à 15 points en deuxième quart, les Pelicans ont carrément explosé en plein vol au retour des vestiaires. Défensivement, cette fois, en encaissant 39 points pour 26 inscrits, la Nouvelle Orléans n’a pas réussi à contenir les vagues successives du Jazz, qui a surfé sur l’adresse de Malik Beasley (10 points sur la période) et la défense de Walker Kessler (9 rebonds sur le quart temps) pour réussir son meilleur 3e quart de la saison. Malgré les efforts de Zion Williamson qui a scoré 14 points en 3e, NOLA a coulé à pic, comptant 20 points de retard après un 8-0 final conclu par un 3-points au buzzer de Jordan Clarkson.

– Le Jazz remporte la bataille des rebonds. Maladroits à 3-points, les Pels ont également manqué d’implication aux rebonds, laissant pour le coup échapper 19 rebonds offensifs en faveur du Jazz. Avec Vanderbilt et Kessler, mais aussi Markkanen qui ont tous trois terminé à 10 rebonds ou plus, Utah a facilement remporté la bataille. Ils en ont même tiré un +16 (59-43) assez énorme dans l’addition finale. « On a simplement eu cinq joueurs qui se sont jetés dans la bataille, qui ont mis leur corps en opposition sur l’adversaire », a apprécié Vanderbilt. « On a eu la bonne mentalité de frapper en premier et aller chercher les rebonds. On a fait du super boulot pour faire ça collectivement. »

– Le bon retour de Lauri Markkanen. Après avoir manqué trois matchs à cause d’un virus, Lauri Markkanen n’a pas semblé plus rouillé que ça. Réinséré comme qui rigole dans le cinq majeur, le « Finnisher » a réussi un match de patron à 19 points et 11 rebonds. Il y a même ajouté la touche défensive en allant scotcher magistralement Willy Hernangomez en défense.

TOPS/FLOPS

✅ Jarred Vanderbilt. Joueur de devoir, « Vando » a réussi un match exemplaire dans la peinture du Jazz. Auteur d’un double-double de guerrier à 18 points et 14 rebonds, l’ancien des Wolves y a ajouté 6 passes. Et pour ne rien gâcher, il a été d’une efficacité redoutable, avec un seul tir raté, à 8/9, pour une évaluation massive établie à 37 !

✅ Walker Kessler. Remis sur le banc avec le retour aux affaires de Lauri Markkanen, Walker Kessler n’a pas baissé de rythme pour autant. Au contraire, l’intérieur rookie a lui aussi réussi un joli double-double à 11 points et 16 rebonds, plus 3 contres. C’est son quatrième en carrière, dont trois sur le seul mois de décembre.

✅ Zion Williamson. Explosif face à Kessler qu’il a postérizé en force brute, Zion Williamson a confirmé qu’il était en grande forme, avec un 8e match de suite à 20 points ou plus. Avec 26 points, 9 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, mais un temps de jeu limité par les fautes, « Zanos » a été un des seuls Pels à surnager dans ce match d’attaque compliqué pour son équipe. Zion Williamson tourne d’ailleurs à 31 points, 9 rebonds, 5 passes depuis le début du mois de décembre !

⛔️ Trey Murphy III. Depuis quelques jours, il est en perte d’adresse. Pour le troisième match de suite, il n’a pas atteint la dizaine, alors qu’il tourne à 13 points pour sa deuxième saison, en pleine progression après une saison rookie prometteuse. Mais, cette nuit, c’était la soupe à la grimace avec un match terminé à un 0 pointé, à 0/7 aux tirs dont 0/4 de loin. Sur ses trois dernières sorties, il en est désormais à un petit 4/20 aux tirs…

LA SUITE

– Pélicans (18-9) : rebelote dans l’Utah ce jeudi.

– Jazz (16-14) : re-réception des Pels ce jeudi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.