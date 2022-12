Les Bucks donnent une leçon aux Warriors

Un 20-5 en premier quart-temps permet à Milwaukee de prendre le meilleur départ (27-16). La taille des Bucks, en particulier de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Brook Lopez, et Bobby Portis, fait mal aux Warriors et ces derniers écopent de trois fautes techniques (Poole, Curry, Kerr) pour des coups de sifflet qu’ils estiment oubliés sur des tirs primés (38-27).

Incapables de marquer dans la peinture, les Warriors s’en remettent à leur adresse extérieure. Ils font 5 sur 7 dans les cinq premières minutes du quart-temps pour revenir à -7 (49-42). Les Bucks reprennent un peu d’air mais un ancien de la maison verte, Donte DiVincenzo, continue de faire parler la poudre de loin. Ajouter à cela six ballons perdus et Golden State revient à -6 (58-52).

Les efforts des Warriors volent toutefois en éclat en trois minutes. Giannis Antetokounmpo, jusqu’ici maladroit, instigue un 6-0 des Bucks dans la dernière minute de la mi-temps, suivi d’un 5-0 au retour des vestiaires pour mettre Milwaukee à +17 (69-52) ! Derrière un Brook Lopez magistral dans la protection du cercle et des Warriors qui perdent leur adresse de loin, les Bucks confirment et l’écart grimpe à vitesse grande V (85-59). Avec un match à venir à Indiana, Steve Kerr a ouvert son banc dès le début du dernier quart-temps alors que les Bucks ont eux bien réagi après leur défaite surprise face aux Rockets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un avantage de taille pour les Bucks. Avec Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, et Bobby Portis, les Bucks peuvent compter sur quatre grands et longs gabarits. Ces derniers ont fait sentir leur présence face à des Warriors beaucoup plus petits en particulier en l’absence d’Andrew Wiggins. Les Bucks ont dicté leur loi près du cercle pendant toute la soirée. Les Warriors étaient à 13/35 dans la raquette pour 30 points marqués contre 25/36 et 48 points pour les Bucks ! Brook Lopez, numéro un chez leur bookmakers américains dans la course au titre de défenseur de l’année, réalise un sans faute par son placement et son activité défensive.

– Pas de Jrue Holiday, pas de problème ! Leur meneur malade et absent cette nuit, les Bucks s’en sont remis au trio Jevon Carter – Wesley Matthews – Grayson Allen pour harceler Stephen Curry, Jordan Poole, et Klay Thompson. À l’exception de quelques boites sur Curry, les Bucks ont fait confiance à leur stratégie défensive de base : pression sur le porteur de balle ; passage au dessus des écrans ; priorité au repli défensif ; Lopez en sentinelle. Loin du ballon, ils ont été rigoureux pour ne pas donner d’espace aux shooteurs adverses. Les trois Warriors ont terminé le match à 18/50 aux tirs (36%), le tout plombé de 7 ballons perdus et 2 fautes techniques.

– Des arbitres à la gâchette facile. Comme beaucoup trop souvent cette saison, les arbitres ont voulu voler la vedette aux joueurs. Jordan Poole et Stephen Curry ont chacun écopé de fautes techniques sévères alors qu’ils demandaient une faute en premier quart temps. Ils ont été suivi de près par Steve Kerr. En l’espace de cinq minutes en deuxième mi-temps, ils ont ajouté trois fautes techniques supplémentaires, une pour Giannis Antetokounmpo qui avait pris trop de temps sur la ligne des lancers francs, une pour Andre Iguodala, présent sur le banc en civil, et une à Mike Budenholzer avec son équipe à +23. Ce festival s’est terminé avec une 7e faute technique pour Jonathan Kuminga en début de dernier quart temps. Entre les marchers, les portés de balle et les fautes techniques, le corps arbitral fait du zèle depuis le début de saison !

TOPS/FLOPS

✅ ⛔ Giannis Antetokounmpo. Le Grec a été maladroit (9/26 aux tirs) mais il termine tout de même le match avec 30 points, 12 rebonds, et 5 passes.

✅ Khris Middleton – Bobby Portis. Présent malgré une entorse de la cheville lors du dernier match, Middleton retrouve son meilleur niveau avec 20 points sur 13 tirs. Portis a lui ajouté 25 points à 73% aux tirs et 11 rebonds en sortie de banc.

✅ Brook Lopez. Ses statistiques (7 points, 7 rebonds, 2 contres) ne sautent pas aux yeux mais le pivot des Bucks a été dominateur en défense pendant toute la rencontre, fermant l’accès au cercle et forçant les Warriors à prendre des tirs difficiles et/ou à mi-distance.

✅ ⛔ Stephen Curry. La star des Warriors a marqué 12 de ses 20 points en troisième quart-temps mais il n’a jamais réussi à trouver son rythme face à la défense agressive de Milwaukee. Il a terminé à 6/17 aux tirs.

⛔ Le duo Poole – Thompson. 12 sur 33 aux tirs pour les deux arrières avec des +/- largement négatifs.

LA SUITE

Golden State (14-14) : les Warriors enchainent en back-to-back à Indiana

Milwaukee (20-7): les Bucks se déplacent à Memphis jeudi.