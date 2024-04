NCAA | Présentation de la conférence Pac-12

Après un premier mois de saison centré sur les matchs hors-conférence, débute cette semaine la seconde partie de la saison, celle des matchs de conférence. Pendant quatre mois, jusqu’aux tournois de conférence de la fin de saison qui précèdent la « March Madness », les différents programmes du pays vont en effet affronter les équipes de leurs conférences respectives.

Basket USA vous propose pour l’occasion une preview de chaque conférence du « Power Six », les six conférences majeures de la première division NCAA : ACC, Big East, Big Ten, Big 12, SEC et Pac-12.

Et après l’ACC, la Big East et la Big Ten et la Big 12, cap à l’Ouest aujourd’hui, avec le passage en revue de la Pac-12 (Pacific 12).

Une conférence très relevée l’an passé, puisque sept des douze équipes ont terminé la saison régulière avec un bilan positif, avec deux équipes (UCLA et Arizona) qui ont atteint le troisième tour de la « March Madness ».

Cette saison, le niveau demeurera élevé, toujours sous l’impulsion des Bruins et des Wildcats qui devraient rester les têtes d’affiche de la conférence. Derrière, des programmes en embuscade sauront tirer leur épingle du jeu, comme USC et Arizona State.

Les équipes

– Arizona Wildcats (#1 de la conférence en 2021/22)

– UCLA Bruins (#2 en 2021/22)

– USC Trojans (#3 en 2021/22)

– Colorado Buffaloes (#4 en 2021/22)

– Washington State Cougars (#5 en 2021/22)

– Oregon Ducks (#6 en 2021/22)

– Washington Huskies (#7 en 2021/22)

– Arizona State Sun Devils (#8 en 2021/22)

– Stanford Cardinal (#9 en 2021/22)

– California Golden Bears (#10 en 2021/22)

– Utah Utes (#11 en 2021/22)

– Oregon State Beavers (#12 en 2021/22)

Les enjeux

– UCLA, logique favori ? L’an passé, la meilleure équipe de la Pac-12 était Arizona, avec 18 victoires et 2 défaites en conférence. Les Bruins étaient eux deuxièmes, avec 15 victoires et 5 défaites. Mais durant l’intersaison, les Wildcats ont perdu deux titulaires majeurs et leur sixième homme – Bennedict Mathurin, Christian Koloko et Dalen Terry – partis en NBA, pendant que UCLA ne perdait « que » Johnny Juzang (15.6 points et 4.7 rebonds en 2021/22) et Jules Bernard (12.8 points et 4.7 rebonds), tout en enregistrant les arrivées des deux « freshmen » Amari Bailey (11.7 points, 3.8 rebonds et 2.8 passes) et Adem Bona (7 points et 4.3 rebonds cette saison), sans oublier le retour du « senior » Jaime Jaquez Jr. (17.3 points, 5.4 rebonds et 2.4 passes cette saison). Autrement dit, sur le papier, les Bruins semblent légèrement plus favoris que les Wildcats dans la quête du titre, même si le programme de Tucson est merveilleusement bien coaché par Tommy Lloyd, et n’est en aucun cas à sous-estimer.

– Oregon encore dans le dur ? Au sortir d’une saison 2021/22 mitigée (20 victoires et 15 défaites, 11-9 en conférence), les Ducks veulent repartir sur une dynamique plus stable cette saison. Après un mois dans cette saison 2022/23… c’est mal parti, puisque les hommes de Dana Altman n’ont gagné qu’à 3 reprises en 7 matchs, avec trois défaites face à équipes classées au Top 25 (UConn, Houston et Michigan State). Leur effectif est pourtant expérimenté, avec pas moins de 10 joueurs de troisième ou quatrième année, mais le plafond collectif apparait, pour le moment, assez bas. À l’heure d’attaquer le calendrier Pac-12, leur momentum n’est ainsi pas idéal, et on imagine mal une autre issue que le ventre mou pour cette équipe, à moins d’une montée en puissance fulgurante ces prochaines semaines.

– La bonne surprise Arizona State ? Après 8 matchs joués cette saison, les Sun Devils comptabilisent 7 victoires (dont un succès de 25 points face à Michigan !), soit la moitié de leur total de toute la saison dernière (14-17) ! Autant dire que les hommes de Bobby Hurley ont idéalement commencé l’exercice, et abordent les matchs de conférence avec une très bonne dynamique. L’effectif est profond, les rotations sont bien ficelées (6 joueurs jouent 20 minutes ou plus) et les options offensives ne manquent pas (4 joueurs à 10 points ou plus, dont 3 joueurs à 12 points ou plus) : Arizona State a le profil parfait de l’outsider n°1 (avec USC) dans cette conférence, derrière le duo UCLA – Arizona.

Le joueur à suivre : Kerr Kriisa

Beaucoup d’options possible pour cette rubrique, car la Pac-12 regorge de joueurs de talent, mais à choisir, nous portons notre choix sur Kerr Kriisa, le meneur estonien d’Arizona (nommé par ses parents en hommage à Steve Kerr, lui aussi formé à Arizona).

Notre raisonnement est simple : à l’exception peut-être de Jaime Jaquez Jr. de UCLA, aucun autre titulaire de la conférence n’est davantage au centre de l’attaque de son équipe que le n°25 des Wildcats. Plutôt un lieutenant l’an passé, aux côtés de Bennedict Mathurin et Christian Koloko, le meneur est cette saison au centre de l’affiche. Si le pivot Oumar Ballo est la première option à la finition (19.1 points), Kerr Kriisa est le moteur de la machine, celui par lequel tout passe (12.8 points et 7.8 passes).

Intéressant en septembre durant l’Eurobasket avec l’Estonie (10.8 points et 5.8 passes), le meneur de 21 ans, à la baguette d’une équipe d’Arizona classée 10e du Top 25 cette semaine, est donc bien parti pour faire une grande saison en Pac-12.

Pronostic : UCLA

L’an passé, Arizona avait remporté la Pac-12 en battant UCLA en finale du tournoi de conférence. Cette saison, on imagine le scénario inverse, avec des Bruins qui terminent leaders de la conférence à l’issue de la saison régulière, avant de prendre leur revanche sur les Wildcats en finale du tournoi.

L’effectif de UCLA nous semble un brin plus dense, sous l’impulsion de l’ailier Jaime Jaquez Jr. qui peut légitimement être considéré comme le meilleur joueur de la Pac-12.

La suprématie du Pacifique est à Westwood cette saison.