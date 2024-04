Des Warriors incorrigibles

Opposé à des Pacers privés de Tyrese Haliburton et Myles Turner, rien de moins que leurs deux joueurs les plus importants, les Warriors avaient deux options : entamer le match sérieusement pour donner le ton ou prendre les jeunes joueurs d’Indiana de haut pour se rendre la tâche difficile.

Le fait qu’ils aient choisi la deuxième option est finalement peu surprenant tant le Golden State de la grande époque s’est souvent mis au niveau d’adversaire supposé plus faible, tout en réussissant à s’en sortir en fin de match grâce à leur talent. Le Golden State de cette saison n’a cependant pas la marge de manœuvre des versions précédentes et leur entame de match a été d’autant plus surprenante qu’ils venaient de rendre trois copies moyennes face à Dallas (défaite), Chicago et Houston (victoires).

« Ils ont pris le contrôle du match dès les premières minutes. Notre défense n’a pas été à la hauteur et notre rigueur et agressivité offensives étaient absentes. Nous ne nous sommes jamais ajustés à leur façon de nous défendre, » expliquait Steve Kerr. « Ils en voulaient plus que nous, et c’est aussi de ma faute. »

Si les hommes de Steve Kerr avaient dominé les Bulls pendant trois quart-temps, ils les avaient aussi vu revenir sur leurs talons avant d’éviter le pire. Idem contre Houston en se faisant un peu moins de frayeur.

En fait, quand ils entrent dans le « money time » cette saison, les Warriors ont beaucoup de mal à terminer le boulot. Detroit, Charlotte, Orlando, Sacramento et maintenant Indiana ont chacun fait preuve de plus de patience que les champions en titre quand il fallait gagner le match dans des fins de rencontre serrées. Une tendance inquiétante pour une équipe qui nous a habitués à autre chose, et qui est tout de même championne en titre.

« Notre marge de manœuvre est beaucoup plus mince »

Pour Stephen Curry, ce n’est qu’une question de patience et de travail mais il affirme tout de même que les Warriors n’ont pas le collectif et les automatismes pour dominer comme les années précédentes.

« On doit progresser sur notre exécution offensive, sur le type d’actions que nous voulons mettre en place dans ces moments là, et sur notre cohésion en défense. On a beaucoup fait évoluer nos rotations, et tout ça prend du temps. On est toujours en train de construire notre collectif, » décrivait Stephen Curry.

En fait, les Warriors savent qu’ils peuvent faire mieux, mais aussi que leur marge sur les adversaires est plus fine.

« On sait qu’on a une grande marge de progression, mais si on compare où on en était il y a un mois et où on en est aujourd’hui, c’est le jour et la nuit. On a conscience que cette saison notre marge de manœuvre est beaucoup plus mince, et c’est pour ça que nous sommes à 13 victoires et 12 défaites. La saison dernière nous étions à 18-2 et on pouvait voir venir. Cette saison, ce n’est pas le cas et on a besoin d’être plus méticuleux sur les détails qui font basculer le match en attaque comme en défense. »

Propos recueillis à San Francisco.