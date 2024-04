Le TD Garden, nouveau jardin favori de Jimmy Butler

« Je ne m’en souviens même pas… », lâche Jimmy Butler, en faisant la moue, lorsqu’on lui demande quel souvenir il a gardé de son dernier passage au TD Garden. Ce match, les fans du Heat ne l’ont sans doute pas oublié. C’était en mai dernier quand les Floridiens jouaient leur survie lors du match 6 de la finale de conférence Est. Et Jimmy G. Buckets avait signé une performance mémorable : 47 points, 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions.

Il n’a pas fait aussi fort cette nuit, sur le même parquet, mais l’arrière, qui revenait de sept matchs d’absence en raison d’un genou douloureux, a quand même été létal face aux Celtics.

On ne compte pas le nombre d’actions décisives de sa part. On pense à son petit tir ligne de fond, pour offrir trois points d’avance à son équipe à 35 secondes de la fin, puis un tir beaucoup plus compliqué la possession suivante, à reculons et malgré la pression d’Al Horford, qui aurait « dû » signer la victoire sans la prière envoyée par Jaylen Brown derrière.

On pense encore à son contre devant Brown en prolongation ou à son énorme tir, toujours devant Al Horford, à dix secondes de la fin pour, cette fois, sceller le succès des siens. Bref, un récital venant d’un « tel gagnant. J’ai l’impression que pendant les trois premiers quarts-temps, je n’ai pas appelé un système pour lui. Il trouve juste un moyen d’être compétitif et d’aider votre équipe à gagner », décrit Erik Spoelstra.

Son joueur vedette a signé l’un de ses matchs les plus solides de la saison avec 25 points (12/21 aux tirs, dont 0/1 de loin), 15 rebonds (3e double-double de l’année) et 3 passes.

« Content » que Jaylen Brown ait rentré son tir

« On dirait qu’il a retrouvé son énergie, ses jambes. Et il a réussi quelques gros tirs dans la dernière ligne droite », remarque Bam Adebayo, meilleur marqueur de son équipe avec 28 points. Seul Jaylen Brown en face a fait mieux que le pivot du Heat en matière de « scoring » avec 37 points, 14 rebonds et ce tir improbable pour envoyer tout le monde en prolongation.

« Jaylen a été fidèle à lui-même, il a rentré des tirs tout au long du match. C’est dur. Il faut faire avec (ce tir). J’aurais probablement dû le contester, peut-être faire une faute sur lui alors qu’il était dos au panier, mais je déteste faire des fautes. Il a joué de manière incroyable, donc je suis content qu’il l’ait rentré. Mais je suis content qu’on reparte avec la victoire », note Butler, qui n’a donc pas jugé bon lever le bras sur ce dernier tir impossible de son adversaire.

Avec cette victoire, Miami se rapproche du bilan équilibré avec 11 victoires et 12 défaites, dont quatre victoires sur les cinq dernières sorties. Avec des titulaires désormais en bonne santé, le Heat peut recommencer à regarder en haut.

« On n’a jamais perdu confiance dans le groupe, en nous-mêmes. On sait ce dont on est capables. On doit aller sur le terrain et le prouver. On ne s’inquiète de personne d’autre, seulement des gars dans ce vestiaire, de nos coaches , de la direction. On a un long chemin à parcourir, mais on peut y arriver », affiche Jimmy Butler qui garde le même objectif en tête : « Le titre. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 51 34 50.1 41.3 85.7 1.8 3.5 5.3 4.9 1.2 1.4 1.7 0.3 21.1 Total 805 33 47.0 32.8 84.3 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.5 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.