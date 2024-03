Anthony Lamb, un nouvel atout sur le banc de Steve Kerr

Grand sourire, Stephen Curry en sautille de joie sur le banc. Son coéquipier Anthony Lamb vient de convertir un deuxième panier à 3-points consécutif face aux Mavs. À Dallas, l’ailier a encore eu l’occasion de faire parler son adresse extérieure en terminant la rencontre avec 11 points (4/6 dont 2/4 de loin) et 5 rebonds en 16 minutes de jeu.

« Il est complet. Il prend des tirs rapides à 3-points en ‘catch-and-shoot’. La balle continue de circuler lorsqu’il l’a dans les mains. Quand il est ouvert, il envoie généralement rapidement et il shoote très bien. Il apporte beaucoup de choses positives qui contribuent à la victoire », félicite Steve Kerr qui n’a pas hésité à l’utiliser dans les sept minutes qui ont précédé un « money time » hyper disputé face aux Mavs.

Ce match dans le Texas vient confirmer la confiance placée en ce joueur de 25 ans, à la recherche de stabilité dans la Grande Ligue. Non-drafté à la sortie de son cursus universitaire complet à Vermont, il a d’abord disputé une vingtaine de matchs avec les Rockets au cours de la saison 2020/21.

Nommé « MIP » de G-League cette année-là, il avait fait une pige encore plus courte avec les Spurs (deux matchs joués) la saison suivante. Avec les Warriors, il est désormais sous son quatrième « two-way contract » en 21 mois. Alors qu’il portait encore le maillot des Rio Grande Valley Vipers, l’ailier a tapé dans l’œil de Steve Kerr venu à l’époque à Santa Cruz pour observer l’équipe de G-League affiliée aux Warriors.

C’est ainsi que ces derniers l’ont invité des mois plus tard à participer au camp d’avant-saison. « De retour, le premier jour où on a fait un match d’entraînement, ça m’a encore sauté aux yeux : son sens du jeu, sa qualité de passe, sa perception de l’espace, sa puissance, le fait qu’il ait beaucoup de sang-froid et la capacité de tenir face à des grands », énumère le coach en pensant à ses qualités.

Un shooteur de plus

Anthony Lamb est-il parti pour connaître un destin à la Gary Payton II ? À savoir celui d’un joueur d’abord délaissé en NBA qui devient progressivement indispensable chez les Californiens.

Jordan Poole semble penser que oui car l’ailier « joue son rôle et pose beaucoup de questions. Il savait que notre attaque et notre système était un peu compliqué au début, mais quand il a commencé à comprendre ce qu’il était censé faire, être capable de tirer en ‘catch-and-shoot’, nous donner de l’énergie, plonger sur le parquet, prendre des rebonds, cela rend les choses plus faciles pour lui en attaque. Et il rentre ses tirs. »

43.6% de ses tentatives (17/39) pour être précis, ce qui en fait une menace potentielle supplémentaire aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson, même si le remplaçant est majoritairement utilisé avec la « second unit ».

Et c’est en regardant les meilleurs que l’ailier semble bien parti pour se faire sa place. « J’ai vu tellement de matchs des Warriors en grandissant que j’avais une idée de ce qu’ils essayent de faire. Mais quand je suis arrivé ici, je n’ai fait que regarder comment les titulaires jouent ensemble et ce qu’ils recherchent, les subtilités de leurs mouvements, la façon dont ils sortent des écrans et des choses comme ça. On n’a pas vraiment cette expérience en regardant la télévision », termine Anthony Lamb qui préfère être à l’écran que relégué devant.

