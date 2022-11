Zach LaVine a répondu sur le terrain

« Il est passé à autre chose. » Le constat lancé par DeMar DeRozan s’est confirmé sur les parquets. Pour rappel, Zach LaVine était sorti très frustré de la rencontre face à Orlando, où il avait passé le « money time » sur le banc après avoir shooté à 1/14…

Avant la réception des Celtics, qui restaient sur neuf victoires de suite, l’arrière des Bulls avait calmé le jeu avec Billy Donovan. « Sa décision était d’essayer de faire la meilleure chose pour l’équipe, ce que je respecte », a-t-il déclaré. « Si nous avions gagné, j’aurais été ravi. On a perdu, donc je ne l’étais pas. »

Avec 22 points à 8/20 au shoot, dont neuf dans les dernières minutes de la rencontre, sans oublier 5 rebonds et 5 passes, dans la victoire contre Boston, Zach LaVine a su rebondir et mettre cette frustration derrière lui.

« Je suis rentré chez moi, j’ai fait le point sur mon jeu, avec les bons et les mauvais matches », explique le All-Star pour NBC Sports. « J’ai parlé à ma femme, à mon père beaucoup aussi. Il m’a dit les choses de manière très claire : que j’avais joué comme un merde, que ce n’était qu’un match, qu’il fallait faire mieux la prochaine fois. »

Son coéquipier DeMar DeRozan a tenu le même discours. « Montrez-moi un joueur qui joue 82 matches et dont chacun est parfait, et qui n’a jamais fait un mauvais match », demande l’ancien de Toronto. « Ce sont des choses qui arrivent. Il ne faut pas se laisser dominer par ça. »

Il faut donc garder la thèse de l’accident pour cette sortie contre Orlando. « Tout le monde a un pire match en carrière, on ne sait simplement pas quand cela peut arriver », conclut Zach LaVine. « C’était cette soirée pour moi. J’ai joué dur, j’ai pris mes shoots, j’ai manqué des tirs faciles, que je marque habituellement. Même si je fais 1/14, je sentais bien mes tirs. Je me sens de mieux en mieux physiquement. Là, on a gagné, c’est tout ce qui compte. »