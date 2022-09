Anthony Edwards : « Je sais que ce que j’ai posté était immature, et j’en suis désolé »

Le sujet a été mis sur la table d’entrée de jeu. Lors de sa conférence de presse de rentrée, Anthony Edwards a dû s’expliquer à nouveau, face caméra cette fois, sur sa vidéo, postée il y a deux semaines sur Instagram, dans laquelle il utilise le terme « queers » pour désigner un groupe d’hommes, se demandant dans quel monde il vivait.

« Je respecte tout le monde. Je sais que ce que j’ai posté était immature, et j’en suis désolé si j’ai blessé quelqu’un. Je travaille avec l’équipe. Je m’excuse auprès de tous les fans des Wolves, je travaille pour être meilleur », annonce l’arrière qui se dit « prêt à faire tout ce qu’il faut pour arranger les choses » avec la communauté LGBTQ et les fans locaux. Sans toutefois mentionner d’initiative spécifique.

On lui demande si le fait d’avoir un coéquipier gay lui poserait problème, il répond que non. Le joueur de 21 ans, sanctionné par la NBA d’une amende de 40 000 dollars, assure par ailleurs qu’il interviendrait dans le vestiaire si des propos homophobes étaient tenus. « Bien sûr, je vais aller aussi loin que possible. Ce n’est pas ce que je suis. »

L’intéressé vit cet épisode comme un « déclic » quant à la façon dont les gens peuvent le considérer. « C’est un peu le bordel, parce que je veux que les gens m’apprécient. Je ne veux donner à personne une raison de me détester ou de dire du mal de moi. Alors je me suis senti mal par rapport à que j’ai dit », poursuit le premier choix de la Draft 2020. Avant d’ajouter : « Cela va me faire réfléchir avant de faire quoi que ce soit maintenant. »

« Il est déçu de ses propres actes, de s’être mis dans cette position. J’espère qu’il continuera à grandir, et qu’on continuera à éduquer ces gars sur l’importance d’être des membres de la communauté vraiment positifs et respectueux de toutes les personnes qu’on a la chance d’avoir dans notre communauté », souhaite de son côté Tim Connelly, le président de la franchise, également « déçu » par le dérapage de son joueur.

Selon le dirigeant, « d’innombrables conversations » ont eu lieu entre l’équipe et l’arrière au sujet de l’impact de cette vidéo. Un dérapage qui fait au moins office de leçon pour le jeune joueur. « Tout peut disparaître en un clin d’œil. Il faut réfléchir avant de parler. Les mots blessent les gens et comme je l’ai dit, je dois juste être meilleur. »