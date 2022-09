La maire de Phoenix demande des comptes à Robert Sarver

Après les joueurs, leur syndicat mais aussi les sponsors, c’est au tour de la maire de Phoenix, Kate Gallego, de réagir à l’enquête et aux sanctions contre Robert Sarver. Dans un communiqué, co-écrit avec quatre conseillères municipales, l’édile explique qu’elles « étudient les actions que nous, en tant que dirigeants de la ville de Phoenix, pouvons entreprendre à la lumière des détails corroborés dans le rapport. »

Elles rappellent qu’en 2019, la ville a investi des dizaines de millions de dollars dans les installations de la franchise. Phoenix a ainsi payé 150 millions de dollars pour rénover le Footprint Center, alors appelé Talking Stick Resort Arena. Pour leur part, les Suns avaient participé à hauteur de 80 millions de dollars.

« Comme beaucoup d’autres membres de notre communauté, nous sommes consternés par les actions rapportées par l’enquête indépendante de la NBA sur le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver. Nous sommes extrêmement déçus d’apprendre les actes horribles qui ont été autorisés au sein de l’organisation et le manque de garanties organisationnelles pour protéger les victimes de ces actes et tenir leurs auteurs responsables.

Au fil des ans, les élus qui servent la ville de Phoenix ont pris des mesures directes pour créer un environnement sûr et accueillant pour tous les citoyens de Phoenix. Dans notre ville, les actes de discrimination et de haine, fondés sur la race, la couleur, la religion, l’identité de genre, l’origine nationale, l’âge, l’état civil, l’orientation sexuelle ou le handicap d’une personne, sont inacceptables, intolérables et illégaux. »