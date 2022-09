Le sélectionneur turc mécontent de l’horaire du huitième de finale face aux Bleus

Ergin Ataman n’apprécie vraiment pas l’organisation de cet Euro. Quelques jours après avoir déploré une « très mauvaise » atmosphère en Géorgie, le sélectionneur s’agace cette fois de l’horaire du huitième de finale entre la Turquie et l’Equipe de France. Ce premier match à élimination directe se jouera, à Berlin cette fois, samedi à 12h00.

« C’est un immense manque de respect, que l’heure du match contre la France qu’on jouera à Berlin, où on se rend en tant que deuxième de notre groupe, ait été changée à 12h. L’objectif est d’empêcher le public turc de remplir la salle si tôt », accuse le sélectionneur, en se montrant toutefois « convaincu que les supporters turcs vivant en Allemagne feront des sacrifices et rempliront les tribunes de drapeaux, même à cette heure inappropriée ».

Cette confrontation en milieu de journée sera la première des quatre huitièmes de finale qui se joueront le samedi, avec les quatre autres le dimanche. Après le Slovénie – Belgique de 14h45, l’équipe hôte, l’Allemagne, fera face au Monténégro à 18h. Puis la belle affiche entre l’Espagne, première du groupe A dans lequel évoluaient les Turcs, et la Lituanie aura les honneurs du « prime time » à 20h45.

« Compte tenu de ce qu’on a vécu pendant le tournoi et de l’attitude générale à notre égard, j’y vois des arrière-pensées, et non des erreurs », tonne encore le technicien en référence à l’arbitrage lors des matchs de son équipe, ainsi que l’incident impliquant Furkan Korkmaz. Le coach de l’Anadolu Efes assure même que « tous les arbitres à qui j’ai parlé sont du même avis ». Mais ce devrait être sans effet sur l’horaire de samedi.